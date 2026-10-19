Gaudio suma a Luis Barrionuevo a su armado para llegar a la presidencia de Independiente

Gastón Gaudio sumó a Luis Barrionuevo a su armado político para competir por la presidencia de Independiente en las elecciones del próximo 13 de diciembre. No es un rol visible sino que trabaja junto a Cristian Ritondo y el ex presidente del club, Julio Comparada, en el trazo fino de la candidatura.

El líder gastronómico ya coqueteó con Gaudio en 2021 cuando intentó convencerlo para liderar una candidatura contra Hugo Moyano. Ahora, con el ex tenista lanzado, Barrionuevo organiza reuniones con empresarios y pone a disposición toda su estructura para la campaña.

Esto es un dilema para Gaudio porque prometió no sumar a ningún integrante del pasado en su Comisión Directiva y sus voceros desmienten que la actual dirigencia esté detrás de su candidatura.

Por eso, sus voceros son Ricardo Enrique Bochini, el ex goleador Alejandro Alfaro Moreno y las agrupaciones Gente de Independiente y Puro Sentimiento Rojo que fueron opositoras al moyanismo y al actual oficialismo y formarán parte del trinomio.

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Del otro lado, Luciano Nakis sumó a Daniel Bertoni, gloria del club que decidió bajar su candidatura para apoyar al candidato de la AFA, y está cerca de incorporar al ex arquero Luis Islas.

El líder gastronómico ya coqueteó con Gaudio en 2021 cuando intentó convencerlo para liderar una candidatura contra Hugo Moyano. Ahora, con el ex tenista lanzado, Barrionuevo organizar reuniones con empresarios y pone a disposición toda su estructura para la campaña. En ese sentido, tiene previsto un encuentro en Mar del Plata en el Hotel Presidente Perón para la primera quincena de noviembre

Nakis habló esta semana en Radio Continental junto a Sergio “Kun” Agüero en donde anunciaron tres importantes sponsors con el que buscar disputarle a los dólares que el emir de Qatar le prometió a Gaudio si es electo presidente. No dieron detalles pero hay versiones indican que una de las marcas puede ser Disney. El aliado de Tapia también anunció la incorporación de Martín Redrado, que suena como tesorero de una figura Comisión Directiva.

El líder de Lista Roja busca crecer en las encuestas con una narrativa que dice que su espacio es “la única oposición” y también sugiere que detrás del campeón de Roland Garros está el oficialismo maquillado.

La polarización la van a romper los socios votando a nuestra fuerza porque somos la única oferta o propuesta de verdad que viene a romper con el sistema. Todo lo demás es el sistema o lo mismo y los hinchas estamos hartos

El cuadro lo completa el periodista Enrique Sacco que viene llevando a cabo un raid mediático para romper la polarización. En ese marco, Quique dijo a LPO “la polarización la van a romper los socios votando a nuestra fuerza porque somos la única oferta o propuesta de verdad que viene a romper con el sistema. Todo lo demás es el sistema o lo mismo y los hinchas estamos hartos”.

Sacco remarcó que el armado de Gaudio “busca mostrar caras nuevas para que se queden los mismos que le hicieron daño al club hace más de 20 años. Yo no tengo nada que ver con la política, nunca hice política ni crecí en mi trabajo por eso. Solo estoy casado con una dirigente política”.

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“El fútbol y la política mezclados son un combo explosivo. La política se metió por la mala administración de los clubes”, agregó.

Sobre la disputa entre Mauricio Macri y Claudio Tapia en el fútbol argentino, Sacco sostuvo que “es un falso debate. Lo más importante de todo es como gestionar. Independiente no puede tener una presencia en AFA por una persona (Nakis) que tenga una relación personal sino por la propia grandeza del club”.