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¿Piel seca en primavera? Cuatro cambios simples que pueden ayudar a evitar la descamación

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Este fenómeno, especialmente frecuente en estos meses, puede estar asociado con múltiples factores, desde alergias estacionales hasta alteraciones en la barrera cutánea.

La llegada de la primavera trae alegría y cambios positivos en el ánimo, pero también es una época donde las alergias y otros factores pueden ocasionar inconvenientes en nuestra piel.

Durante los cambios de estación, es común que la piel del rostro experimente problemas como resequedad o descamación. Afortunadamente, hay soluciones sencillas que te permitirán mantener la piel suave y saludable.

Usar protector solar es importante todo el año. (Foto: Adobe Stock)
Usar protector solar es importante todo el año. (Foto: Adobe Stock)

El cuidado adecuado no solo te ayudará a recuperar la humedad perdida, sino también a proteger tu piel de futuros episodios de descamación.

Causas comunes de la descamación facial en primavera

El cambio de estación puede ser uno de los factores principales que contribuyen a la descamación de la piel, especialmente durante la primavera, cuando las temperaturas comienzan a aumentar y el aire tiende a ser más seco. Además, hay que tener en cuenta:

  • Alergias estacionales. Durante la primavera, el polen y otros alérgenos en el aire pueden causar irritación en la piel, lo que lleva a enrojecimiento y descamación.
  • Exposición al sol. A medida que los días se vuelven más soleados, es posible que la exposición a los rayos ultravioletas aumente, lo que puede deshidratar la piel y causar descamación.
  • Rutinas de limpieza agresivas. Muchas personas tienden a utilizar productos que eliminan los aceites naturales de la piel, contribuyendo a una mayor resequedad.
  • Cambios hormonales. Las variaciones hormonales que pueden ocurrir con el cambio de estación también afectan la piel, debilitando su barrera protectora.

Un estudio de la Academia Americana de Dermatología (AAD) señala que la descamación puede deberse a una pérdida de agua en la capa externa de la piel, lo que genera fragilidad e irritación.

Una exfoliación suave es importante para la piel. (Foto: Adobe Stock)
Una exfoliación suave es importante para la piel. (Foto: Adobe Stock)

Por esta razón, es importante comprender cómo mantener la piel hidratada durante este periodo.

Cuatro soluciones para combatir la piel seca

Existen diversas estrategias para restaurar la hidratación y la barrera cutánea. Una rutina diaria adecuada puede ayudar a evitar que la piel se reseque y se pele. Aquí te dejamos algunas recomendaciones clave:

  • Hidratación adecuada. Utilizar una crema hidratante rica en ingredientes como ácido hialurónico y ceramidas ayuda a restaurar la humedad en la piel.
  • Protección solar. Aplicar protector solar diariamente es fundamental para proteger la piel de los daños causados por los rayos UV.
  • Exfoliación suave. Exfoliar la piel una o dos veces por semana ayuda a eliminar las células muertas sin causar irritación. Optar por productos con enzimas naturales o suaves exfoliantes químicos.
  • Limpiadores sin sulfatos. Utilizar limpiadores suaves que no eliminen los aceites naturales de la piel es esencial para evitar la descamación.

Rutinas de cuidado específicas

Es importante adaptar el cuidado diario para mantener la piel del rostro en óptimas condiciones durante la primavera. Aquí te presentamos algunos consejos adicionales para una rutina de cuidado integral:

  • Limpieza diaria. Usar un limpiador suave por la mañana y por la noche para eliminar impurezas sin dañar la barrera cutánea.
  • Tónico calmante. Aplicar un tónico hidratante o con propiedades calmantes para preparar la piel antes de la hidratación.
  • Hidratación profunda. Asegurarse de elegir una crema o loción que aporte suficiente humedad y refuerce la barrera cutánea.
  • Uso de sérums. Los sérums con ingredientes activos como el ácido hialurónico o niacinamida pueden ayudar a mantener la piel hidratada y protegida de la irritación.

Incorporar estos pasos en tu rutina de cuidado diario no solo te ayudará a evitar la descamación, sino que también mejorará la textura general de tu piel, haciéndola lucir más saludable y radiante.

Seguir una rutina constante:

  • Mejora la capacidad de la piel para retener la humedad.
  • Reduce la sensibilidad y la irritación.
  • Promueve una renovación celular saludable, manteniendo una piel suave y sin escamas.

Un informe de la Sociedad Española de Dermatología respalda la importancia de utilizar productos adecuados que respeten la barrera cutánea, especialmente en épocas de cambio estacional.

Cuándo consultar a un dermatólogo

Si bien la descamación leve es común, puede haber situaciones en las que es necesario buscar ayuda profesional. Si notamos enrojecimiento severo, picazón persistente o áreas con parches que no mejoran con las medidas anteriores, es recomendable acudir a un dermatólogo. Las causas subyacentes podrían incluir condiciones como la dermatitis seborreica o el eccema.

Un dermatólogo podrá evaluar la piel y recomendar tratamientos específicos, como cremas recetadas o terapias tópicas. Además, podrá realizar pruebas para descartar alergias o condiciones subyacentes que puedan estar empeorando el estado de la piel.

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