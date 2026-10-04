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Cerró una cadena de panaderías que llegó a tener 25 locales y 150 empleados en la Ciudad

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Pandanés había pedido el concurso preventivo por “la recesión, la inflación y el incremento significativo en los costos” que sufre la actividad.

Cerró una cadena de panaderías que llegó a tener 25 locales en la Ciudad. Meses antes habían pedido el concurso preventivo por “la incertidumbre, la recesión, la inflación y el incremento significativo en los costos” que ocasionaron “una caída abrupta y persistente del consumo”.

 

Según la Cámara de Industriales panaderos, en los últimos años se redujo un 60% el consumo de pan y más del 80% el consumo de facturas. Cerraron más de 300 mil panaderías y se perdieron 17 mil puestos de trabajo.

 

Pandanés no fue la excepción. Tras pedir el concurso en noviembre de 2025, pasó de 150 a 118 trabajadores y locales en Palermo, Recoleta, Barrio Norte, Cañitas, Balvanera, Colegiales, Belgrano, Villa Crespo, Villa Ortúzar, Villa del Parque, Villa Urquiza y Caballito.

 

Durante la madrugada del viernes, desde la empresa le avisaron a sus empleados que no se presentaran a trabajar.

 

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“La situación llegó a un punto en el que la empresa se quedó sin los fondos necesarios para continuar funcionando y para afrontar las obligaciones que tiene por delante”, dice el mensaje que recibieron los trabajadores.

 

Pandanés comenzó a funcionar en 2016 y en 2022 abrió una fábrica de 1700 metros cuadrados pensada para abastecer 50 locales. Cuatro años después acumuló una deuda de 1200 millones de pesos y pidió la quiebra.

 

Semanas atrás había cerrado la cadena de jugueterías Tío Mario con más de 30 años en el rubro en medio de la caída de ventas del sector. Apio Verde, otra juguetería, también cerró algunas de sus sucursales.

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