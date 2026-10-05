Samuel Vargas: “El proyecto para unificar las elecciones es una gran cortina de humo”

El diputado provincial cuestionó la iniciativa que busca unificar los comicios chaqueños con las elecciones nacionales y apuntó contra la oposición. Dijo que existen “contradicciones y desencuentros” dentro del bloque y sostuvo que el debate electoral busca ocultar los problemas internos del peronismo.

El diputado provincial Samuel Vargas cuestionó duramente el proyecto que propone unificar las elecciones provinciales con las nacionales y consideró que la iniciativa constituye una “cortina de humo” frente a los problemas internos que, según su interpretación, atraviesa la oposición chaqueña.

Vargas puso el foco en el respaldo legislativo que tendría la iniciativa y señaló que, de acuerdo con su análisis, el bloque opositor cuenta con 16 diputados, pero solamente 13 habrían firmado el proyecto.

“Si partimos por lo principal, de 16 diputados tienen solo 13 firmantes”, sostuvo el legislador.

“Ya no tienen quórum propio”

En ese sentido, Vargas cuestionó que el sector opositor tampoco tendría, según sus números, capacidad para garantizar por sí solo el quórum necesario para sesionar.

“Ya no tienen ni la oportunidad de dar quórum propio”, afirmó, y agregó que las diferencias internas quedaron expuestas a partir de la presentación de la iniciativa.

El diputado también puso en duda las razones por las cuales algunos legisladores acompañaron el proyecto y atribuyó esa decisión —según su interpretación política— a cuestiones de disciplina partidaria.

Del costo de la energía a la unificación electoral

Vargas también cuestionó el cambio de prioridades que, según afirmó, tuvo la oposición en los últimos días.

“Hasta hace dos días atrás, hasta que llegue el senador Capitanich a la provincia, decían que la agenda era otra”, señaló.

En esa lista mencionó el costo de la energía eléctrica, la alimentación, los salarios docentes y la cláusula gatillo, temas que —según Vargas— habían ocupado el centro del discurso opositor.

“Pero de golpe descubrieron que hay que unificar las elecciones”, cuestionó.

El legislador también puso el foco en el argumento económico utilizado para justificar la iniciativa.

“Por un lado te piden ahorrar, pero por el otro lado dicen que hay que ahorrar, pero tampoco dicen para qué quieren ahorrar”, planteó.

“Una gran cortina de humo”

A partir de esas contradicciones, Vargas definió el proyecto como “una gran cortina de humo”.

Según su interpretación, el verdadero problema que enfrenta actualmente el peronismo chaqueño estaría relacionado con la definición de candidaturas para el próximo proceso electoral.

“Una gran cortina de humo para ver cómo solucionan su candidato a gobernador, a vicegobernador, a diputados, a intendentes”, afirmó.

El diputado sostuvo que, desde su perspectiva, el debate sobre la fecha de las elecciones estaría siendo utilizado para intentar ordenar una interna política que todavía no tendría resuelta su oferta electoral.

Dura crítica a Capitanich

Vargas también apuntó directamente contra Jorge Capitanich y cuestionó su rol dentro del escenario político provincial.

En términos críticos, sostuvo que el exgobernador podría terminar concentrando su actividad política en Buenos Aires y dejar la discusión chaqueña en manos de otros dirigentes.

“Van a reventar en mil pedazos y el senador va a viajar a Buenos Aires, se va a instalar allá en Puerto Madero como hace y va a dejar acá librado al mejor postor”, afirmó Vargas.

Se trata de una valoración política del diputado, quien utilizó esa imagen para cuestionar el liderazgo de Capitanich y su influencia sobre el peronismo chaqueño.

“Una operación maquillaje”

Sobre el cierre, Vargas volvió a insistir con su interpretación del proyecto.

“Esto es una gran puesta en escena, una gran operación maquillaje para ver cómo salvan la ropa adentro”, sostuvo.

Y agregó que, a su entender, el Partido Justicialista vuelve a trasladar sus diferencias internas al conjunto de la sociedad chaqueña.

“Todos esos principios rectores del ‘primero el trabajador, primero la patria’, pasan por las candidaturas de ellos nomás”, concluyó.

El debate sobre la eventual unificación de los calendarios electorales deberá continuar ahora en el ámbito legislativo, donde los distintos bloques tendrán que fijar posición sobre una iniciativa que ya abrió una nueva disputa política en la provincia.