Gendarmes percibieron un fuerte olor a café y descubrieron el traslado de 2 kilos de cogollos de marihuana

El control del vehículo fue llevado a cabo sobre la Ruta Nacional N°12, altura Paraje Filadelfia.

Al momento que el conductor bajó la ventanilla del rodado, los funcionarios advirtieron un fuerte olor a cannabis sativa y a café.

Tras ese indicio, los uniformados realizaron el pasaje con el can “Roque”, el cual confirmó la existencia de la droga debajo del asiento del acompañante.

Dos hombres quedaron supeditados a la causa y cuatro paquetes amorfos con el estupefaciente fueron decomisados.