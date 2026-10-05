Vaca Muerta: Neuquén superaría a Buenos Aires como líder exportador en 2031

El escenario base prevé que la provincia supere a Buenos Aires en 2031, impulsada por la producción petrolera, las obras de transporte y las exportaciones de GNL.

(BUENOS AIRES).- El desarrollo de Vaca Muerta podría ubicar a Neuquén por encima de Buenos Aires en el ranking exportador y convertirla en la principal provincia del país entre 2031 y 2032. La ventana surge de las proyecciones de un informe que vincula el cambio con una mayor producción de petróleo, obras de transporte y futuras exportaciones de gas natural licuado.

El estudio fue elaborado por Federico Belich, responsable de la Regional Comahue del Ieral de la Fundación Mediterránea. Neuquén ocupaba el puesto 14 en 2021 y no figuraba entre las diez primeras provincias exportadoras; en 2022 subió al cuarto lugar. Entre 2021 y 2025, sus exportaciones casi se multiplicaron por siete. En 2025, Buenos Aires encabezó el ranking con USD 31.684 millones, seguida por Santa Fe, con USD 16.190 millones, y Córdoba, con USD 10.913 millones; Neuquén quedó cuarta.

El escenario base proyecta que Neuquén superará a Córdoba en 2027 y a Santa Fe en 2028, cuando alcanzaría USD 18.400 millones en ventas externas. El avance se da frente a una estructura exportadora que durante las últimas dos décadas concentró el 74% de las ventas argentinas en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El informe asocia el cambio con el crecimiento de la producción no convencional de Vaca Muerta y la expansión de la infraestructura, además de las futuras ventas de gas.

Las obras para ampliar la capacidad exportadora

Las obras previstas apuntan a ampliar el transporte y la salida del crudo desde la cuenca. El informe incluye los sistemas de Oldelval y Otasa, el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) y proyectos de exportación de GNL de Southern Energy y Argentina LNG. También señala que dos obras ya cuentan con financiamiento y contratos, mientras que una tercera, de mayor escala, avanza hacia una decisión final de inversión. El pasaje no precisa cuáles son esas tres obras, por lo que no asigna ese estado a proyectos específicos.

La metodología del cálculo toma como referencia la serie de Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ese criterio atribuye cada venta a la provincia donde se produce el bien y no al puerto por el que sale del país. Así, el petróleo neuquino cuenta como exportación de Neuquén aunque se embarque por Punta Colorada, en Río Negro.

La proyección contempla que la producción petrolera crezca 23% en 2027 y luego modere su ritmo hasta estabilizarse cerca de 1,5 millones de barriles diarios hacia 2035. El cálculo descuenta el consumo de las refinerías locales y suma las ventas previstas de GNL. Para el crudo Medanito, el escenario base supone un precio de USD 85 por barril en 2026, USD 80 en 2027 y 2028, y una baja gradual hasta USD 70 en 2035; para el GNL, prevé que el valor caiga de USD 11 a USD 7,5 por millón de unidades térmicas británicas entre 2028 y 2035.

Con esas premisas, Neuquén sería la principal provincia exportadora en 2031, cuando comenzaría a operar Argentina LNG. Ese año, sus ventas externas rondarían los USD 34.300 millones, apenas por encima de las de Buenos Aires. Si el barril descendiera a USD 60, el liderazgo se postergaría a 2032 y sería acotado: desde 2034, Neuquén volvería a quedar detrás de Buenos Aires. Para 2035, el escenario base calcula exportaciones neuquinas de unos USD 37.000 millones frente a USD 35.000 millones bonaerenses, aunque el clima, los precios, las inversiones y la ejecución de las obras podrían modificar el resultado.