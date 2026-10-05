Lionel Scaloni preparó un 11 especial para el último baile de Messi

El entrenador analiza recuperar la base del ciclo campeón, aunque mantiene una duda en la defensa para el amistoso de este martes.

(BUENOS AIRES).- Lionel Scaloni prepara un 11 especial para la despedida de Lionel Messi: el partido ante Benín será el último del capitán con la camiseta albiceleste, como él confirmó. La Selección jugará este martes 6 de octubre, desde las 20.

El Estadio Monumental estará colmado para acompañar al capitán. La Selección Argentina llega después de las goleadas ante Bolivia y Burkina Faso, sus dos amistosos anteriores. La dimensión del encuentro excede el resultado: Lionel Scaloni analiza recuperar buena parte de la base que acompañó a Messi en los ciclos mundialistas y en las conquistas recientes. La elección apunta a que varios de sus compañeros más cercanos compartan con él una despedida con un equipo competitivo.

El arco sería para Emiliano Martínez. La defensa prevista incluiría a Agustín Giay, Cristian Romero y Lisandro Martínez, con Giay perfilado para el lateral derecho. Esa posibilidad responde a que Nahuel Molina está suspendido y Gonzalo Montiel no fue convocado para esta fecha FIFA. La situación de ambos deja a Giay como la opción prevista para cubrir ese costado.

Nicolás Tagliafico y Facundo Medina son las alternativas para el lateral izquierdo. Tagliafico aparece como principal candidato, mientras que Medina podría ocupar el puesto si el defensor no llega en condiciones. La elección depende de la disponibilidad de Tagliafico y es el punto que Lionel Scaloni todavía debe resolver antes de definir la formación. Por eso, la defensa proyectada tiene nombres previstos, pero aún no está confirmada.

El mediocampo tendría a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. De Paul, volante de Inter Miami, volvería a ser titular después de no participar en los dos amistosos anteriores y compartiría la mitad de la cancha con sus dos compañeros. Su regreso tiene un significado particular: él y Messi fueron piezas fundamentales de la etapa que comenzó después de la Copa América 2021 y tuvo su punto máximo con la consagración en Qatar. La formación les daría otra oportunidad de jugar juntos con la Selección.

En ataque, Messi jugaría por el sector derecho y estaría acompañado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Los dos delanteros también fueron protagonistas de la era de Scaloni y completarían un frente que combina experiencia, movilidad y gol. El entrenador busca darle al capitán un equipo competitivo para el cierre, con varios futbolistas que compartieron con él los momentos más importantes del ciclo. La propuesta reúne así a tres nombres centrales de la etapa reciente.

Messi acumula 207 partidos y 125 goles con la camiseta albiceleste. En ese recorrido conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024. Para Scaloni, la despedida también abre la tarea de pensar una Selección sin el capitán, aunque el foco inmediato está en terminar de definir el equipo que lo acompañará ante Benín. La principal decisión pendiente sigue siendo quién ocupará el lateral izquierdo.