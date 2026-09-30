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Mendoza: Desarticulan una asociación ilícita dedicada a maniobras de fraude, estafas y falsificación de documentos

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El análisis de un teléfono celular secuestrado en una causa judicial permitió establecer vínculos, roles, actividades ilegales y domicilios, relacionados con los integrantes de la organización.

Se realizaron seis allanamientos donde los gendarmes secuestraron dispositivos electrónicos, tarjetas de crédito, documentación y 10 gramos de marihuana.

En el marco de una investigación judicial, Gendarmería Nacional realizó seis registros domiciliarios en la provincia de Mendoza y detuvo a un ciudadano señalado como el líder de la organización, tras cumplir las medidas ordenadas por el Magistrado Interviniente.

 

Personal del Grupo de Análisis Judicial perteneciente a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” con apoyo a otras Unidades de la Fuerza logró recabar información mediante el análisis de un dispositivo móvil, relacionada con las pesquisas; estableciendo vínculos, roles, maniobras ilícitas y viviendas de miembros de una asociación, quienes concretaban delitos de usurpación de identidad, defraudación y estafas.

 

El pasado domingo en horas de la mañana, durante la ejecución de las órdenes de allanamiento, los uniformados secuestraron 15 teléfonos celulares, dos notebooks, una CPU, nueve tarjetas de crédito/débito, 10 gramos de marihuana y documentación varia. Asimismo, fue detenido un ciudadano mayor de edad en carácter de incomunicado.

 

 

Intervino la Unidad Fiscal de Mendoza que ordenó se realicen las actuaciones de rigor y se secuestren elementos de interés para la causa. 

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