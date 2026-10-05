Claudio Tapia recibió a Messi con una sorpresa especial en su despedida

Un gesto inesperado en la concentración, antes de una noche especial para el capitán argentino.

(BUENOS AIRES).- Claudio Tapia recibió a Lionel Messi con un gesto particular: le entregó unos anteojos de sol durante la concentración. El encuentro ocurrió antes del partido previsto para este martes 6 de octubre, en una jornada que tendrá al capitán como centro del reconocimiento.

Messi llegó a la Argentina junto a su familia y, después de pasar tiempo con sus seres queridos, se sumó a la concentración de la Selección, dirigida por Lionel Scaloni. En el predio de Ezeiza, Tapia lo esperaba cuando se incorporó al plantel. Después, ambos posaron para unas fotografías que se compartieron en redes sociales. Las imágenes los mostraron sonrientes y con los anteojos puestos, en un contexto más relajado que el habitual de una concentración.

El partido ante Benín se jugará en el Monumental desde las 20. Será la última presentación de Messi con la Selección en territorio argentino, en una jornada pensada para despedirlo ante los hinchas. La etapa del capitán con el combinado nacional comenzó en 2005 y se extendió durante más de 20 años. El encuentro será más que un compromiso de la fecha FIFA: marcará el cierre de sus actuaciones en el país.

En las horas previas al partido, Claudio Tapia también se puso al frente de la parrilla y preparó un asado para los jugadores. La comida retomó una tradición que acompañó al plantel durante el ciclo de Scaloni y se realizó apenas un día antes de la despedida. Al compartir las imágenes del momento, el presidente de la AFA escribió: “Todo para mis chicos”.

Messi compartió el asado con sus compañeros y con parte del grupo que lo acompañó en los años más exitosos de la historia reciente de la Selección. Entre los títulos conquistados por ese plantel están la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar. La Copa América 2024 también forma parte de los logros compartidos por el capitán y sus compañeros. La comida reunió a algunos de los futbolistas que transitaron con él esa etapa.

El Monumental es el estadio argentino donde Messi convirtió más goles con la Selección: suma 19 tantos en 28 presentaciones. En ese escenario nunca perdió, con 22 triunfos y seis empates. Para el partido se espera la presencia de más de 80.000 hinchas, que estarán en las tribunas para acompañar al capitán. El registro y la convocatoria le dan al estadio un lugar especial en la despedida.

Claudio Tapia también tuvo un papel en las gestiones para que Messi aceptara regresar a la Selección para esta presentación. El futbolista había anunciado que dejaba el combinado nacional y, después de esa decisión, desde la AFA buscaron convencerlo para que recibiera el reconocimiento del público argentino. Tapia confirmó la invitación de la asociación y la aceptación de Messi. La despedida se concretará este martes en el Monumental, con el partido ante Benín.