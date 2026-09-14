OPINIÓN | Volvió la “sensación de inseguridad”: la frase de un ministro de Axel Kicillof y los eternos negadores que detruyeron la Provincia

¿Quién se ocupa de la seguridad? Nadie. ¿Quién se ocupa de los hospitales? Nadie. ¿Quién se ocupa de la educación? Nadie. ¿Quién se ocupa de los baches? Nadie. ¿Quién se ocupa de las inundaciones? Nadie. ¿Quién se ocupa del narcotráfico? Nadie. ¿Quién se ocupa de gobernar la provincia de Buenos Aires? Nadie.

¿Qué le pasa a la gente? Vive en un estado de abandono absoluto. ¿Qué es vivir en estado de abandono? Es cuando nadie controla, nadie previene, nadie cuida, nadie resuelve y, sobre todo, nadie responde.

Sin embargo, el ministro de Seguridad de PBA, Javier Alonso, habla de una “sensación” de inseguridad. Mirá qué linda frase sacó de la galera Javier Alonso. De los creadores de la “sensación de inseguridad” ahora llega esta nueva frase. Javier Alonso dijo: “Hay una suerte de poner en la pantalla todo el día delitos que son violentos para generar una sensación” y “se habla de una ola de delitos que no es tal”. Señores, volvió la “sensación” de inseguridad.

No sorprende para nada porque son unos eternos negadores de la inseguridad. Ya en el año 2004, Néstor Kirchner dijo: “Los índices de inseguridad van bajando, pero la sensación de inseguridad aumenta porque cambiamos la cúpula de la Policía Federal”. Luego, en 2009, Aníbal Fernández dice la famosa frase: “Hay una sensación de inseguridad”.

Ironías del destino: el que dijo que había una “sensación de inseguridad” le terminaron robando en Gerli un BMW “328” de US$ 80.000. Después vino Alberto Fernández siendo presidente. El periodista Javier Díaz le preguntó sobre bajar la edad de imputabilidad y el presidente lo mandó a tratarse con un psicólogo. Te das cuenta que este tipo siempre fue un violento, siempre respondiendo con desprecio, con odio, con bronca y con veneno.

Y como si fuera poco, otra ministra de seguridad llamada Sabina Frederic, de la gestión Fernández, llegó a decir: “Suiza es más tranquilo que Argentina, pero más aburrido”. Acá tenés cuatro ejemplos bien claros de negadores de la realidad: Aníbal Fernández, Alberto Fernández, Sabrina Frederic y Javier Alonso.

¿Qué es la negación? Es un mecanismo de defensa psicológico donde la persona rechaza aceptar una realidad que le resulta dolorosa, molesta o difícil de afrontar. Entonces directamente niega el problema. No hay inseguridad, no hay inflación, no hay pobreza, no hay desocupación, no hay corrupción, no hay morosidad, no hay rutas abandonadas.

Sabina Frederic, exministra de Seguridad de Alberto Fernández, sobre la inseguridad: “Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido”. (Foto: Telam)

¿Qué sucede? La gente se da cuenta de que el político es un negador y entra en un estado de abandono absoluto. La pregunta es: ¿hay una sensación de inseguridad como dice el ministro Alonso? Vamos a los datos oficiales de la Procuración de la provincia de Buenos Aires.

Robos: 117.432 durante 2025, igual a 2258 por semana.

Robos agravados por uso de arma: 36.306 durante 2025, igual a 698 por semana.

Hurtos: 88.547 durante 2025, igual a 1703 por semana.

Hurto agravado de vehículos dejados en la vía pública: 24.026 durante 2025, igual a 462 por semana.

Lesiones culposas: 45.242 durante 2025, igual a 870 por semana.

Abuso de arma de fuego: 2128 durante 2025, igual a 41 por semana.

Abuso sexual simple: 12.736 durante 2025, igual a 245 por semana.

Abuso sexual con acceso carnal: 1678 durante 2025, igual a 32 por semana.

Infracciones a la ley de estupefacientes: 80.138 durante 2025, igual a 1.541 por semana.

Homicidios culposos: 1269 durante 2025, igual a 24 por semana.

Homicidios dolosos: 808 víctimas fatales durante 2025, igual a 16 asesinatos por semana.

¿A vos te parece una sensación de inseguridad?

Es la misma estrategia que usaba el kirchnerismo cuando eran gobierno a nivel nacional. Acordate de Jorge Capitanich echándole la culpa a los noticieros. O sea, “la culpa es de los medios” y “los asesinatos se cometieron con armas que se compraron antes del 2003”. El negador siempre, pero siempre, pero siempre le echa la culpa al otro.

¿Cuál es la prioridad de Kicillof hoy? Remodelar aviones para hacer campaña. Según el diario Clarín, Kicillof gasta más de tres millones de dólares para modernizar un avión ejecutivo de la provincia en las puertas de la campaña. ¿Cuánto gastará la provincia en remodelar el avión? US$ 3.358.001. Hasta a La Cámpora le pareció mucho.

Según el diario La Nación, el avión de los US$3 millones de Kicillof hace levantar vuelo a la bronca de La Cámpora. Facundo Tignanelli, mano derecha de Máximo Kirchner, sube un video de Cristina Kirchner para “enseñarle” a Kicillof a usar la plata. Hasta los pibes de La Cámpora subieron un video contra Kicillof, diciéndole: “Maestro, no refacciones el avión, poné la plata en otra cosa”.

Gobernador, mire que se lo está diciendo gente que sabe bastante sobre manejo de dinero. De hecho, les va tan bien a los de La Cámpora que se pusieron una inmobiliaria y ya se compraron dos pisos en San José 1111: 1º A para Mariano Recalde, 1º B para María Soledad Calle y 2º D para Cristina Kirchner. Tremendo búnker político para la señora.

Señores del Tribunal de Ejecución Penal: les están tomando el pelo en la cara. La señora mandó a comprarse dos pisos para hacer reuniones políticas a vuestras espaldas. En cualquier país serio del mundo esto alcanza y sobra para revocar la prisión domiciliaria y mandar a la señora a una cárcel común, dentro de un calabozo.

Pero dejame volver a los problemas de la gente. Dice Sergio Berni anoche en TN que la inseguridad en la provincia de Buenos Aires se soluciona “muy fácil”. Viste que Berni siempre dice lo mismo: “Es muy fácil solucionar los problemas”. Muchachos, el PJ gobernó 35 de los últimos 39 años la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no resolvió entonces la inseguridad?

Me acuerdo que lo mismo dijo con el narcotráfico en Rosario. Siempre tiene la solución para todo. Es curioso porque gobernaron el 80% de la democracia pero nunca solucionaron nada. Lo concreto es que están muy alejados de los problemas de la gente.

En esta humilde columna venimos sosteniendo hace rato que Kicillof está cada vez más parecido al Larreta de 2022. ¿Qué le pasó a Larreta? Se olvidó de gobernar, se la pasó haciendo campaña y se alejó de la gente. Bueno, Kicillof está en esa sintonía: no solo gobierna mal, sino que habla mal. Y todo porque sobreactúa pueblo. Muchas veces balbucea porque no tiene la claridad de la calle y de la gestión. Yo creo que ahí radica el problema central de la oposición y del kirchnerismo en general. Se alejaron de los problemas de la sociedad y de los valores de la gente.

Kicillof está cada vez más parecido al Larreta de 2022, que se olvidó de gobernar, se la pasó haciendo campaña y se alejó de la gente. (FOTO: CLAUDIO FANCHI/NA).

En los últimos años se producjo una transformación sociocultural espectacular donde se empezó a recuperar la noción de orden y progreso.

¿Qué significa esto?

Que hay una puesta en valor del mério, el esfuerzo, el trabajo, la responsabilidad, el respeto, la disciplina, la autoridad, la educación, el cumplimiento de la ley, la propiedad privada, el sacrificio, la constancia, la puntualidad, la superación.

¿Qué escuchás del otro?

Modelo, proyecto, derechos, inclusión, Estado presente, memoria, verdad, Justicia, ompañeros, compañeras, compañeres, territorio, lucha, comunidad organizada, ajuste, entrega.

Repiten palabras vacías alejadas de la gente.

Mientras tanto, tienen la única provincia que administran en manos de la delincuencia. O sea: tierra de nadie.

Opiniones libres; hechos sagrados.