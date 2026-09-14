Samuel Vargas compartio una jornada con los niños del barrio Querini de Fontana

FONTANA, CHACO.– El diputado provincial Samuel Vargas participó de un Festival del Día del Niño realizado en el barrio Querini de Fontana, donde compartió una tarde de juegos, chocolate y actividades recreativas junto a las familias de este populoso sector de la localidad.

La jornada fue organizada junto a los dirigentes Héctor Cano y Walter Gómez, además de todo el equipo de trabajo que desarrolla su tarea territorial en el barrio. También acompañó la actividad la Municipalidad de Fontana, encabezada por el intendente Fernando Cuadra, y estuvo presente el programa Ñacheq.

Durante el encuentro, Vargas destacó la importancia de generar espacios que permitan reunir a las familias y, especialmente, brindarles a los niños un momento de alegría y distracción.

“Para nosotros es una gran satisfacción poder congregar a las familias y establecer ese contacto directo con ellas. Sabemos que existen problemas sociales y económicos que forman parte de la realidad cotidiana, y estos espacios también nos permiten conversar sobre esas cuestiones”, señaló.

Sin embargo, remarcó que el objetivo principal de la jornada fue que los chicos pudieran disfrutar: “Hoy no venimos a hablar de problemas, sino a hacerlos divertir, a que tengan unos minutos de distracción y puedan disfrutar de una tarde diferente. Ellos son los herederos de nuestra Patria y merecen toda nuestra atención”.

El legislador aseguró que continuará recorriendo los barrios y acompañando las iniciativas que permitan fortalecer el vínculo con las familias.

“Vamos a seguir trabajando en todos los barrios a los que podamos llegar, generando espacios de convocatoria para las familias y buscando, día a día, construir más conciencia y responsabilidad social, junto a un Estado que está trabajando para garantizar el presente y construir un mejor futuro”, concluyó Vargas.