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El kirchnerismo espera una resolución favorable en la ONU para lanzar a Cristina el 17 de octubre

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Preparan un acto para el Día de la Lealtad y esperan que antes se pronuncie Naciones Unidas, aunque eso no tendrá validez legal para que pueda ser candidata.

En el kirchnerismo esperan un guiño de la ONU a Cristina Kirchner antes del 17 de octubre para lanzar su candidatura presidencial.

Los nuevos abogados de Cristina que llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU dijeron que en octubre ese órgano podría aceptar el reclamo y se entusiasman con una “cautelar” que le permita presentarse a las elecciones del año que viene.

En el kirchnerismo están entusiasmados con que haya alguna novedad importante y esperan que llegue antes el Día de la Lealtad, para cuando están preparando un acto. Si hay algún guiño de la ONU, ese acto podría ser un lanzamiento de campaña.

En los tribunales argentinos repiten que un pronunciamiento del Comité de la ONU no tiene ninguna validez legal y que hay doctrina de la Corte Suprema que niega que exista una cuarta instancia internacional contra fallos locales.

El equívoco peronista

Pero la jugada del kirchnerismo es política para meter a Cristina en la discusión de 2027 y , especialmente, presionar a Axel Kicillof. Como se reveló en el podcast A Sangre Fría de LPO, cerca de Cristina y en distintos sectores del peronismo están trabajando para unirse en una candidatura contra el gobernador bonaerense.

La jugada del kirchnerismo más que judicial es política y busca meter a Cristina en la discusión de 2027 para presionar a Axel Kicillof.

Fuentes cercanas a la expresidenta contaron a LPO que la ven muy lúcida, bien de salud, entrena todos los días, y está muy metida en las discusiones políticas. La justicia le permite recibir a 6 personas por semanas (por fuera de su círculo familiar y abogados) y las agota en reuniones políticas. Eso sin contar a los “vecinos” políticos.

Un dato al respecto es que Cristina incluyó a Wado de Pedro entre sus abogados defensores para poder recibirlo sin limitaciones y hablar del armado político para 2027. El senador es, junto a Sergio Massa y Gerardo Zamora, uno de los anotados para la presidencial.

En esas reuniones a Cristina le suelen llevar encuestas para analizar el escenario electoral, pero la expresidenta responde que hay que mirar los datos económicos. Su análisis es que Milei va a perder la elección no por lo que dicen las encuestas si no por lo que muestran esos datos.

El kirchnerismo espera una resolución favorable en la ONU para lanzar a Cristina el 17 de octubre
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