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Sueños Compartidos: absolvieron a De Vido y condenaron a López y los hermanos Schoklender

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El Tribunal Oral Federal N° 5 dio a conocer el veredicto en la causa por el manejo de fondos destinados a viviendas sociales de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. José López recibió 2 años y 9 meses de prisión, mientras que Sergio y Pablo Schoklender fueron condenados a 2 años y 8 meses y 2 años y 4 meses, respectivamente.

El Tribunal Oral Federal N° 5 absolvió este lunes al exministro de Planificación Federal Julio De Vido  en el juicio por el programa Sueños Compartidos, mientras que declaró penalmente responsables al exsecretario de Obras Públicas José López y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por administración fraudulenta.

La decisión fue adoptada por los jueces Adriana Paliotti, Adrián Grünberg y Daniel Obligado. López fue condenado a 2 años y 9 meses de prisión  , Sergio Schoklender recibió 2 años y 8 meses y Pablo Schoklender, 2 años y 4 meses. También fue condenado a 2 años y 9 meses el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala. Ninguno quedará detenido como consecuencia inmediata de este veredicto.

Además de De Vido, fueron absueltos Claudio Freidin, Carlos Castellano, Daniel Nasif y Silvia Karina Nasif  . Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 13 de noviembre, luego de un debate oral que se extendió durante aproximadamente seis meses.

José López y Pablo Schoklender (de barbijo) en una de las audiencias del juicio oral FOTO PEDRO LÁZARO FERNÁNDEZ

La causa investigó el destino de fondos públicos transferidos entre 2005 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales  . Según la acusación, fueron desviados $206.438.454,05  que debían utilizarse en proyectos habitacionales y obras de infraestructura en distintos puntos del país, entre ellos Chaco.

Durante el juicio, el fiscal general Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera habían solicitado seis años de prisión para De Vido, López, los hermanos Schoklender y Fatala  , además de inhabilitaciones. Las defensas reclamaron la absolución y plantearon, entre otros argumentos, que la acción penal se encontraba prescripta.

El veredicto suma una nueva condena para José López  , quien ya cuenta con sentencias por otras causas federales, entre ellas el caso de los bolsos con dinero hallados en un convento de General Rodríguez y la causa Vialidad. En Sueños Compartidos, en cambio, De Vido quedó absuelto de la acusación que enfrentaba por administración fraudulenta.

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