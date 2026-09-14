Milei es el segundo presidente con peor imagen de Latinoamérica, sólo superado por Delcy Rodríguez

Javier Milei es uno de los presidente con peor imagen de Latinoamérica, sólo superado la venezolana Delcy Rodríguez, según una encuesta de Atlas-Intel y Bloomberg.

El último relevamiento de opinión pública regional Latam Pulse reveló que el mandatario argentino está al fondo de la tabla en términos de aprobación presidencial.

De acuerdo con el informe de agosto de 2026, el libertario tiene un nivel de desaprobación del el 58%. La venezolana tiene una desaprobación del 61 por ciento.

La mexicana Claudia Sheinbaum lidera el ranking con un 59% de aprobación, seguida de cerca por el chileno José Antonio Kast con un 54% y el colombiano Abelardo de la Espriella con un 52%.

La evaluación del gobierno argentino también es una de las peores del continente, con un rechazo del 53%.

La encuesta también revela que Argentina sufre la peor confianza del consumidor de todo el continente, arrastrada por una pésima evaluación del presente como por una falta total de expectativas positivas a futuro.