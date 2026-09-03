Carlos Alcaraz habló del calendario “imposible” del tenis y avisó que tomará una medida extrema para no lesionarse

Carlos Alcaraz avanzó a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos tras superar en cuatro sets al portugués Jaime Faria, pero las miradas se posaron sobre sus contundentes declaraciones posteriores. Luego de atravesar un parate de cuatro meses debido a una severa lesión en su muñeca derecha, el murciano apuntó directamente contra la exigencia del calendario internacional y anunció una decisión drástica para preservar su carrera profesional.

El ganador de siete títulos de Grand Slam confirmó que modificará drásticamente la planificación de sus giras a partir de las próximas temporadas y aseguró que incorporará períodos de inactividad programados, optando por ausentarse de varios torneo del calendario para garantizar un descanso de calidad.

“En el futuro voy a tomarme algunos descansos largos. Quizá no de cuatro meses, pero sí de un mes o dos meses, perdiéndome algunos torneos”, señaló el número 3 del mundo, que consideró insostenible la exigencia a la que están sometidos los competidores de elite.

El murciano apuntó directamente contra la exigencia del calendario internacional y anunció una decisión drástica para preservar su carrera profesional. (REUTERS/Brendan Mcdermid)

“Es imposible jugarlos todos. Creo que están sumando más torneos importantes y de alguna manera nos están obligando a jugar. Si no hacen nada al respecto, vamos a ver aún más lesiones en el futuro”, advirtió el tenista español durante la conferencia de prensa tras su victoria.

En cuanto al desarrollo de su partido de segunda ronda, el español reconoció pasajes con falta de ritmo producto de la inactividad acumulada. Tras un inicio flojo en el que cedió el primer set ante Faria, el tenista de 23 años admitió que la urgencia y la falta de paciencia le hicieron perder puntos importantes.

Pese a esto, el español pudo sacar adelante el duelo y avanzó a la tarcera ronda del torneo, donde se enfrentará al chino Yibing Wu.