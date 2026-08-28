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POLICIALES

Detectaron mediante cámaras la sustracción de cables y demoraron a un hombre

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El procedimiento se concretó durante la madrugada en el cruce de las rutas nacionales 11 y 16, tras una alerta del sistema de videovigilancia.

Efectivos de la División Patrulla Preventiva demoraron a un joven de 26 años, quien fue detectado por las cámaras mientras presuntamente sustraía cables del tendido eléctrico público.

En el procedimiento secuestraron una mochila y un rollo de cable. El demorado fue trasladado a la Comisaría Décima Metropolitana para continuar con las actuaciones correspondientes, informó la Policía del Chaco.

 

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