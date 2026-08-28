Detuvieron a un hombre y recuperaron una motocicleta sustraída

Durante la madrugada de este viernes, efectivos de la División C.O.M. fueron alertados sobre tres sujetos que manipulaban una motocicleta en inmediaciones de avenida Rivadavia y calle 9.

Al advertir la presencia policial, los individuos emprendieron la fuga a bordo del rodado, pero perdieron el control y lo abandonaron para continuar la huida a pie.

Tras un seguimiento, los agentes demoraron a un hombre de 28 años. La motocicleta, una Motomel Blitz 110 cc., había sido denunciada como sustraída en inmediaciones de Julio A. Roca y Santa María de Oro.

El demorado y el rodado fueron trasladados a la Comisaría Segunda para continuar con las actuaciones legales correspondientes, informó la Policía del Chaco.