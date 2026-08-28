Según el Feng Shui, este es el mejor ritual energético para abrir las puertas de la abundancia y la prosperidad

Cerrar un ciclo y comenzar otro es uno de los momentos que distintas tradiciones utilizan para realizar pequeños rituales de renovación. Dentro del Feng Shui, filosofía de origen chino centrada en la relación entre las personas y los espacios que habitan, existen prácticas que buscan favorecer simbólicamente la circulación de la energía y preparar el hogar para una nueva etapa.

Uno de los rituales vinculados con la abundancia utiliza el arroz. Este alimento ha sido asociado históricamente en numerosas culturas asiáticas con la prosperidad, la fertilidad y la disponibilidad de recursos, por lo que suele aparecer en prácticas destinadas a representar crecimiento y bienestar.

Para realizarlo se necesita un puñado de arroz, un recipiente pequeño resistente al calor, una vela blanca, papel y una lapicera. Algunas versiones también incorporan incienso de sándalo o palo santo, aunque no son indispensables.

El primer paso consiste en elegir un espacio tranquilo de la casa y dedicar unos minutos a pensar en aquello que ocurrió durante el período que termina. La propuesta es recordar experiencias positivas, aprendizajes y objetivos alcanzados antes de concentrarse exclusivamente en aquello que todavía falta.

La práctiva busca cerrar una etapa y comenzar otra con objetivos renovados. (Imagen ilustrativa IA Gemini)

Después se escriben en un papel algunos motivos de agradecimiento. El ejercicio busca cambiar durante unos minutos el foco desde la carencia hacia aquello que ya forma parte de la vida cotidiana.

A continuación se coloca el arroz dentro del recipiente y se enciende una vela blanca cerca, siempre sobre una superficie estable y lejos de cortinas, papeles u otros materiales inflamables. Dentro del simbolismo del Feng Shui y de otros rituales domésticos, el blanco suele relacionarse con renovación, claridad y nuevos comienzos.

Mientras la vela permanece encendida, la persona puede pensar en aquello que desea construir durante la siguiente etapa. Estabilidad económica, oportunidades profesionales, un nuevo proyecto o simplemente mayor tranquilidad.

El paso más importante: transformar un deseo en una intención concreta

La segunda parte del ritual consiste en escribir un objetivo específico. En lugar de limitarse a expresiones generales como “quiero tener más dinero”, la recomendación es formular una intención relacionada con algo sobre lo que también puedan realizarse acciones concretas. Puede ser “conseguir nuevos clientes”, “ordenar las finanzas”, “avanzar con un emprendimiento” o “buscar una oportunidad laboral”.

Algunas versiones del ritual proponen quemar tanto el arroz como el papel. Sin embargo, hacerlo dentro de una vivienda puede generar humo y riesgo de incendio, por lo que no es necesario para conservar el significado simbólico de la práctica. El papel puede simplemente doblarse y colocarse junto al recipiente, mientras que el arroz puede mantenerse intacto como representación de abundancia.

El Feng Shui promueve espacios ordenados, retirar objetos innecesarios y que las entradas de la casa permanezcan despejadas. (Imagen ilustrativa IA Gemini)

Otra alternativa consiste en conservar durante algunas semanas el recipiente con arroz y la intención escrita en un lugar visible. Su función pasa entonces a ser la de un recordatorio diario del objetivo establecido.

Quienes siguen estas prácticas también suelen incorporar elementos simbólicos como el citrino, tradicionalmente asociado con prosperidad, o la amatista, vinculada con equilibrio y claridad.

Desde la perspectiva del Feng Shui, abrir las puertas de la abundancia implica también mantener los espacios ordenados, retirar objetos innecesarios y procurar que las entradas de la casa permanezcan despejadas, ya que simbólicamente representan el lugar por donde ingresan las oportunidades.