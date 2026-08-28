Magda Ayala renunció a la diputación y vuelve a Barranqueras

Después de un paso fugaz por la Cámara de Diputados, sin lograr desplegar el proyecto provincial con el que buscaba ampliar su construcción política, Magda Ayala abandonó su banca y regresa a la Intendencia de Barranqueras. En su lugar asumirá Laura Fogar, quien promete mantener una línea política alineada con las directivas que emanen desde el municipio.

BARRANQUERAS. La etapa de Magda Ayala en la Cámara de Diputados del Chaco llegó a su fin. Después de un paso breve por la Legislatura, en el que no logró desplegar plenamente el proyecto político provincial con el que buscaba ampliar su construcción, la dirigente decidió dejar su banca y regresar a la Intendencia de Barranqueras.

Ayala se despedió este miércoles de la Legislatura y posteriormente formalizará su renuncia para volver a ponerse al frente del municipio, el territorio donde construyó su estructura y su principal capital político.

Su breve experiencia legislativa no terminó de convertirse en el salto provincial que buscaba. En el camino también aparecieron algunas asperezas políticas con Atlanto Honcheruk, su antiguo compañero de lista y uno de los principales referentes del espacio con el que Ayala llegó a la Cámara.

Las diferencias entre ambos fueron marcando una etapa en la que Ayala no consiguió consolidar dentro de la Legislatura el armado que pretendía proyectar más allá de Barranqueras.

Ahora la intendenta en uso de licencia vuelve a su territorio y deja atrás una experiencia legislativa que no logró traducirse en el crecimiento político provincial que buscaba.

Laura Fogar ocupará la banca

La salida de Ayala dejará su lugar a Laura Fogar, escribana oriunda de Presidencia Roque Sáenz Peña y expresidenta del Colegio de Escribanos del Chaco, quien integró la lista de Primero Chaco en las elecciones provinciales de 2025.

Fogar asumiría la próxima semana durante una sesión especial de la Cámara y ya habría manifestado su intención de continuar políticamente bajo las directivas del espacio que conduce Ayala, con una banca que mantendría línea directa con la oficina de la Intendencia de Barranqueras.

De esta manera, Ayala deja la Legislatura, aunque su espacio buscará mantener presencia dentro del recinto a través de su reemplazante.

El movimiento marca el regreso a su terruño, donde construyó su carrera política, en sus comienzos de la mano de su expareja Juan Carlos Ayala. Hoy Magda mantiene una estructura local importante y vuelve a Barranqueras con el desafío de reorganizar su gabinete, reordenar sus equipos y fortalecer su gestión de cara a lo que viene.

Con la mirada puesta en 2027, Ayala buscará desde el municipio reconstruir iniciativa política y preparar a su espacio para uno de sus principales objetivos: retener la Intendencia de Barranqueras en las próximas elecciones.

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