Quién es el conductor que sobrevivió al trágico choque en Córdoba y quedó imputado por la muerte de cuatro personas

La Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Alta Gracia, ordenó este lunes la imputación de Carlos Javier Ríos, el conductor de la camioneta RAM involucrada en el trágico accidente en el que murieron cuatro personas.

El hombre de 49 años permanece internado en el Hospital Italiano de Córdoba y, según informaron las autoridades, se encuentra fuera de peligro.

Mientras avanza la investigación, Ríos está acusado del delito de homicidio culposo calificado por la conducción de la camioneta. La causa continúa bajo análisis para establecer cómo se produjo el choue y si existieron otros factores que contribuyeron al desenlace fatal ocurrido sobre el Camino de los Lecheros.

De acuerdo a lo que informaron medios locales, Ríos es ingeniero agrónomo y vive en un barrio privado de Alta Gracia, aunque es de la localidad de Rafael García.

Así quedaron los vehículos involucrados en el accidente. (Foto: La Voz del Interior).

Quiénes son las cuatro víctimas faltales del choque en Alta Gracia

Las cuatro personas que murieron en el choque frontal habían salido de Bouwer para buscar a un familiar que había sufrido un accidente con su moto. En el regreso, el auto en el que viajaban fue embestido por una camioneta RAM y todos fallecieron.

Las víctimas fueron identificadas como Pablo César (42), Yanina Garrido (39), Jésica Garrido (34) y Danilo Díaz (23).

Todo comenzó horas antes de la tragedia. Díaz había despistado con su moto en Falda del Carmen y fue trasladado al Hospital Illia de Alta Gracia. Sus familiares fueron hasta allí para acompañarlo.

El joven se encontraba fuera de peligro y recibió el alta médica. Entonces, el grupo decidió regresar hasta Falda del Carmen para retirar la moto, que había quedado secuestrada en la subcomisaría.

En el traslado participaron cinco familiares, según informó El Doce. Uno de ellos regresó manejando la moto, mientras que Díaz se subió al Volkswagen Gol junto a Pablo, Jésica y Yanina.

Para evitar ingresar a Alta Gracia, tomaron el Camino de los Lecheros, una vía que conecta la zona de Falda del Carmen con la Ruta 5, en dirección a Córdoba. Fue durante ese trayecto que ocurrió el choque fatal.

El Gol impactó de frente contra una camioneta RAM y los cuatro ocupantes del auto murieron en el acto. El choque fue tan fuerte que quedaron atrapados dentro del habitáculo y fue necesario desplegar un operativo con efectivos policiales, bomberos, personal sanitario y Defensa Civil.