El vehículo se encontraba oculto entre árboles y registraba un pedido de secuestro vigente requerido por la Justicia de Mercedes, Corrientes.

Esta siesta, efectivos del Departamento de Seguridad Rural J.J. Castelli llevaron adelante un allanamiento, donde secuestraron un camión Scania R114, con cabina blanca, y un semirremolque tipo jaula de color rojo. El rodado era buscado desde la provincia de Corrientes.

Todo inició, luego de que los agentes tomaran conocimiento que desde hacía varios años, permanecía estacionado en un campo ubicado en el paraje Colonia Castelli, un camión el cual sería buscado por la justicia. Es así, que dieron intervención a la Fiscalía de Investigación Penal N° 2, desde donde se solicitó la correspondiente orden judicial.

Conforme al decreto fundado emitido por el Juzgado de Garantías de Juan José Castelli, los efectivos ingresaron al lugar junto con un ayudante fiscal y localizaron el camión en la parte posterior de la vivienda, oculto entre la vegetación. Al verificar sus datos en el sistema SIFCOP, constataron que registraba un pedido activo de secuestro proveniente de la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, requerido por un Juzgado Civil, Comercial y Laboral de esa localidad.

Finalmente, el rodado fue trasladado hasta las instalaciones del Departamento de Seguridad Rural para quedar a disposición de la Justicia.