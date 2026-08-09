Hay alerta amarilla por frío extremo en Buenos Aires y otras 12 provincias para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que algunos sectores de Buenos Aires, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Corrientes presentan una alerta amarilla por frío extremo.

De acuerdo con los especialistas, estas alertas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo como niños y niñas, mayores de 65 años y con enfermedades crónicas.

Alerta por frío extremo: las zonas afectadas

Buenos Aires: AMBA, centro-este y oeste

AMBA, centro-este y oeste Santa Cruz: oeste, de norte a sur

oeste, de norte a sur Río Negro: suroeste

suroeste Neuquén: oeste y centro, de norte a sur

oeste y centro, de norte a sur La Pampa: centro y este

centro y este Mendoza: sur, de este a oeste

sur, de este a oeste San Luis: norte

norte Córdoba: este

este San Juan: sur, de este a oeste

sur, de este a oeste La Rioja: sur

sur Tucumán

Catamarca: noreste (límite con Tucumán)

noreste (límite con Tucumán) Corrientes: sureste

Las zonas afectadas por frío extremo. (Captura: smn.gob.ar)

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