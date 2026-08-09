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Hay alerta amarilla por frío extremo en Buenos Aires y otras 12 provincias para este domingo

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que algunos sectores de Buenos AiresSanta CruzRío NegroNeuquénLa PampaMendozaSan JuanSan LuisCórdobaLa Rioja, CatamarcaTucumán Corrientes presentan una alerta amarilla por frío extremo.

De acuerdo con los especialistas, estas alertas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo como niños y niñas, mayores de 65 años y con enfermedades crónicas.

Alerta por frío extremo: las zonas afectadas

  • Buenos Aires: AMBA, centro-este y oeste
  • Santa Cruz: oeste, de norte a sur
  • Río Negro: suroeste
  • Neuquén: oeste y centro, de norte a sur
  • La Pampa: centro y este
  • Mendoza: sur, de este a oeste
  • San Luis: norte
  • Córdoba: este
  • San Juan: sur, de este a oeste
  • La Rioja: sur
  • Tucumán
  • Catamarca: noreste (límite con Tucumán)
  • Corrientes: sureste
Las zonas afectadas por frío extremo. (Captura: smn.gob.ar)
Las zonas afectadas por frío extremo. (Captura: smn.gob.ar)

Recomendaciones

  1. Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
  2. Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  3. Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
  4. Evitá los cambios bruscos de temperatura.
  5. Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
  6. Si estás afectado por el frío, no te automediques y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
  7. Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
  8. No fumes en ambientes cerrados.
  9. Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

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