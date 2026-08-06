Matías Almeyda hizo un divertido comentario sobre Lionel Messi antes de enfrentarlo por la Leagues Cup

Este sábado, Inter Miami recibirá a Monterrey por la segunda fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup. En la previa al encuentro, Matías Almeyda, entrenador del conjunto mexicano, se deshizo en elogios ante la figura de Lionel Messi.

Inter Miami debutó en el toreo con una victoria por 4-2 ante Atlético San Luis: Messi fue titular por primera vez luego de su participación en el Mundial, marcó dos goles y dio una asistencia para darle el triunfo a su equipo.

“Lo vi. Qué decirte. Es una máquina. Realmente sigue asombrando a pesar de su edad. Tanto talento. Tantas ganas de jugar”, comenzó Almeyda en la conferencia de prensa previa al encuentro frente a la franquicia de Florida.

Messi marcó un doblete en el debut por la Leagues Cup (Foto: EFE).

Luego sorprendió con una divertida revelación: “Le dije a un compañero: ¿(Messi) No tenía ganas de quedarse de vacaciones un poco más? Irse a un barco, estar con la familia. Volvió tan rápido…”, expresó entre risas.

Finalmente, el DT llenó de elogios al capitán de la Selección argentina: “Evidentemente ama el fútbol. Yo brindo y agradezco que siga habiendo jugadores con esa pasión. Él realmente lo tiene todo y, aun así, no quiere vacaciones, quiere jugar. Después deseás que llegue el día en el que no tenga tantas ganas”, concluyó.

Los próximos partidos del Inter Miami de Lionel Messi

Inter Miami enfrentará a Monterrey este sábado desde las 21(hora argentina) y cerrará la fase de grupos el miércoles, a las 20.30, frente a León. Los cuatro mejores equipos de la MLS avanzarán a los cuartos de final de la Leagues Cup.