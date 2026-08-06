Franco Colapinto sufrió un robo en Europa y contó detalles en sus redes sociales: “Ni la matera dejaron”

En medio de su descanso, Franco Colapinto sufrió un inesperado robo en Italia. El piloto argentino expuso el lamentable episodio a través de un posteo y alertó a sus fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram, Colapinto hizo una publicación sobre sus días de vacaciones, pero sorprendió a sus seguidores con la noticia del robo. “Últimas fotos de esta ropa, mate, etc., etc. ¡Espero que los italianos que se lo adueñaron lo disfruten!”, escribió junto a emojis de enojo e insultos.

Además, en su historia compartió el posteo y agregó: “Y quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino…”. A pesar de esto, también tuvo un momento para el humor: “Plis, ni la matera dejaron loco. Estoy seguro de que no les va a gustar el mate”.

El posteo de Franco Colapinto sobre el robo que sufrió en Italia. (Foto: Francolapinto/IG)

Los fanáticos de Colapinto quedaron conmocionados y en los comentarios se lamentaron por la situación.

Por el momento, el piloto de Alpine no dio detalles de las formas en que se produjo el robo, pero no parecería haber sido un hecho traumático, más allá de la pérdida de sus pertenencias.

La Fórmula 1 atraviesa su receso de mitad de temporada y por eso los pilotos disponen de mayor tiempo para descansar y viajar por sus vacaciones.

Franco Colapinto reveló sus planes para sus vacaciones

“Amo el verano, es mi época favorita del año. Espero con muchas ganas poder recargar energías después de las carreras. Fue una primera parte de la temporada bastante intensa y la segunda será todavía más exigente“, había expresado Colapinto días atrás.

“Va a estar bueno bajar un cambio y recargar energías”, agregó. “Quiero descansar un poco, entrenar, hacer algunos training camps y volver más fuerte, con mejoras en el auto y, ojalá, siendo más rápidos en esta segunda parte del año“, aseguró.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La actividad en la Fórmula 1 para Franco Colapinto regresará con el Gran Premio de Países Bajos el viernes 21 de agosto. Este evento tendrá una particularidad: es un GP con carrera sprint, por lo que habrá una sola práctica libre.