Declaró su mejor amigo: “Le supliqué para que la dejara, él era su rehén”

Lucas Achinelli, amigo de Julián Álvarez Guardia desde la adolescencia, declaró como testigo ante la fiscalía y relató que conocía episodios de violencia que, según afirmó, sufría el joven durante su relación con Victoria Cantero.

Lucas Achinelli, uno de los mejores amigos de Matías Julián Álvarez Guardia, declaró como testigo en la investigación por el crimen ocurrido el domingo 2 de agosto en Resistencia y aportó detalles sobre la relación que el joven mantenía con Victoria Cantero, actualmente detenida e imputada por homicidio agravado por el vínculo. Achinelli, amigo de Julián desde la etapa escolar, aseguró que conocía situaciones de violencia previas y que en distintas oportunidades había intentado intervenir para que terminara la relación.

Según relató, con el paso del tiempo comenzó a notar importantes cambios en la personalidad de su amigo y afirmó que Julián le había mostrado lesiones que atribuía a agresiones de su pareja. También sostuvo que Cantero habría roto varios teléfonos celulares y recordó un episodio ocurrido meses atrás en el que, de acuerdo con lo que Julián le había contado, habría resultado herido con una botella. “Yo un día discutí con él, casi que le supliqué para que la dejara de una buena vez”, expresó Achinelli, quien resumió la situación con una frase contundente: “Más que novio, era un rehén”. Estas afirmaciones corresponden al testimonio del amigo y forman parte de los elementos que deberá evaluar la Justicia.

Achinelli aseguró además que había acompañado a Julián a realizar una denuncia por presuntas agresiones y daños en su camioneta, aunque sostuvo que su amigo finalmente no avanzó con otras medidas. Según su relato, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 la pareja permaneció separada y durante ese período observó una recuperación en el ánimo de Julián. Posteriormente retomaron la relación y, un día antes del crimen, el joven le comentó que tenía previsto viajar junto a Cantero a Mendoza durante el fin de semana largo de mediados de agosto.

Mientras se incorporan nuevos testimonios, la investigación continúa sumando resultados periciales. El informe preliminar de la autopsia determinó seis heridas punzocortantes: una en la base del cuello, dos en la zona de la clavícula derecha, dos en los brazos y otra que alcanzó el pulmón derecho. Los forenses consideran que la lesión en el cuello habría provocado un shock hipovolémico que derivó en la muerte, mientras que las heridas de los brazos serían compatibles con maniobras defensivas. Cantero permanece detenida y una pericia psiquiátrica estableció que comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones, mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas antes de definir su situación procesal.

Fuente: Clarín