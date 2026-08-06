Un hombre fue mordido por dos perros Bull Terrier en un barrio privado, demandó a sus dueños y deberán indemnizarlo con $2.700.000

Un vecino de un barrio privado de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, será indemnizado con $2.700.000, más intereses, por los dueños de dos perros que lo atacaron mientras paseaba con su mascota por las calles internas del country.

El fallo fue dictado por la Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que confirmó la responsabilidad de los propietarios de los animales y rechazó el reclamo contra el consorcio del barrio, al considerar que no incumplió las obligaciones que le imponía el reglamento interno.

Cómo fue el ataque

El hecho ocurrió el 18 de agosto de 2022, cuando el hombre caminaba junto a un Schnauzer mini por el interior del barrio privado. En ese momento, dos perros de raza Staffordshire Bull Terrier salieron de un lote y atacaron a la mascota.

Al intentar separarlos, el hombre sufrió lesiones en una mano. Según relató en la demanda, los animales mordían a su perro mientras varios vecinos intentaban ayudarlo a controlar la situación.

El ataque ocurrió en un barrio privado de Escobar. (Foto: Google Street View)

El hecho fue respaldado por los testigos, que declararon ante la Justicia, y por un peritaje informático que analizó las cámaras del barrio.

El informe concluyó que los dos perros estaban sueltos por las calles internas del lote.

La lesión que sufrió

La documentación médica acreditó que el hombre padeció una fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha. Días después fue operado para reducir la fractura y colocar material de osteosíntesis.

La pericia médica determinó además que quedó con una “incapacidad física parcial y permanente del 11%, producto de las secuelas funcionales y de la cicatriz que dejó la intervención”.

Por qué condenaron a los dueños de los perros

La Cámara recordó que el Código Civil y Comercial establece una “responsabilidad objetiva” por los “daños causados por animales”. En ese sentido, sostuvo que “los propietarios no lograron demostrar ninguna circunstancia que los eximiera de responder por el ataque”.

Los jueces entendieron que el daño fue “consecuencia directa” de que los perros escaparan del lote y atacaran al hombre y a su mascota.

Por qué el barrio privado no tuvo que pagar

El demandante también había reclamado contra el consorcio del barrio, y reveló que ya habían sucedido otros hechos similares con esos perros.

Sin embargo, la Cámara concluyó que el consorcio había actuado “conforme a su reglamento interno”.

Los magistrados destacaron que “se había apercibido y multado a los propietarios de los animales” y que el reglamento contemplaba sanciones para los casos de mascotas sueltas.

Además, señalaron que no se acreditó “una demora del personal de seguridad ni un incumplimiento de las obligaciones del barrio” que justificara extender su responsabilidad. Por ese motivo, confirmaron que únicamente debían responder los dueños de los perros.