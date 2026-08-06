“Te voy a matar a vos y a tu familia”: un hombre golpeó y amenazó a un adolescente a la salida de un colegio en Mendoza

Un hombre quedó bajo investigación después de haber golpeado, empujado y amenazado de muerte a un adolescente a la salida de una escuela en Mendoza.

El episodio ocurrió este jueves frente a la Escuela 9-035 Normal “General Toribio de Luzuriaga”, en Tunuyán. Todo quedo filmado por testigos y el video comenzó a viralizarse por la violenta escena.

En las imágenes difundidas se observa cómo el adulto enfrentó al estudiante mientras lo insultaba. Incluso, en un momento, apoyó con fuerza la palma de la mano sobre el pecho del chico y lo empujó.

“El guacho (su hijo) tiene prohibido pelearse, yo no. Te voy a matar a vos, a tu viejo y a cualquiera que le toque un pelo”, expresó el agresor.

Al ver que el adolescente no hacía nada, redobló las amenazas: “Te mato a piñas, a vos y a tu viejo. ¿Qué te hacés el mafioso si sos un princeso, culiado?”.

Antes de retirarse, dejó una última amenaza que también quedó registrada en el video: “Mañana al mediodía me hacés venir de vuelta y te mato. A vos y a toda tu familia. ¿Me escuchaste?”.

De acuerdo con la información que trascendió hasta el momento, todavía no está claro cuál fue el problema que originó la discusión.

De todas formas, las primeras versiones indican que el intercambio podría estar relacionado con un conflicto previo de bullying entre el adolescente y el hijo del hombre involucrado, aunque ese aspecto todavía es investigado.

Desde el entorno del chico agredido aseguraron que el presunto atacante ya habría protagonizado situaciones similares y que existirían denuncias previas en su contra.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre eventuales denuncias judiciales ni sobre medidas adoptadas por las autoridades educativas respecto del caso.