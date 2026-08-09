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Poner un poco de cerveza rancia en un plato hondo: el truco casero para atrapar cucarachas en casa

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Las cucarachas suelen aparecer en distintos sectores de la casa, especialmente durante la noche, y encontrar una forma de atraparlas puede convertirse en un verdadero desafío. Aunque existen productos específicos para combatirlas, también hay trucos caseros que utilizan elementos que normalmente ya están disponibles en el hogar.

Uno de ellos consiste en colocar un poco de cerveza que haya quedado abierta y perdido el gas dentro de un plato hondo.

La explicación está relacionada con el olor de la bebida y con la forma del recipiente, que puede dificultar que el insecto vuelva a salir una vez que entra.

Cómo preparar la trampa casera

El procedimiento es bastante sencillo y no requiere demasiados elementos. Solo hay que colocar un poco de cerveza rancia o sin gas en el fondo de un plato hondo y dejarlo durante la noche en una zona donde se haya detectado actividad de cucarachas.

La idea es aprovechar el olor de la cerveza para llamar la atención de los insectos y hacer que se acerquen al recipiente.

La cerveza sin gas puede utilizarse en una trampa casera para intentar atraer y atrapar cucarachas durante la noche. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)
La cerveza sin gas puede utilizarse en una trampa casera para intentar atraer y atrapar cucarachas durante la noche. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

El plato debe ubicarse sobre una superficie estable y, preferentemente, cerca de paredes, rincones o lugares oscuros, que son sectores donde suelen desplazarse estos insectos.

Por qué se utiliza cerveza

Las cucarachas tienen un sentido del olfato muy desarrollado y pueden detectar distintos olores asociados a fuentes de alimento.

La cerveza contiene compuestos aromáticos y restos de azúcares y cereales que pueden resultar atractivos para algunos insectos. Cuando la bebida pierde el gas, el olor puede quedar más concentrado en la superficie del líquido.

Sin embargo, esto no significa que todas las cucarachas vayan a caer en la trampa ni que el método permita eliminar una infestación.

El plato hondo es una parte clave

No alcanza simplemente con dejar cerveza en cualquier recipiente. El objetivo de utilizar un plato o recipiente con paredes relativamente profundas es dificultar que la cucaracha pueda trepar y escapar después de acercarse al líquido.

Por eso, conviene elegir un recipiente que tenga una profundidad suficiente para que el insecto tenga dificultades para salir. También es importante colocarlo en un lugar donde no pueda volcarse fácilmente.

Qué hacer después de colocar la trampa

La trampa puede dejarse durante varias horas y revisarse al día siguiente. Si se detectan cucarachas, lo recomendable es retirar el recipiente con cuidado y desechar su contenido, además de limpiar correctamente la zona.

La cerveza utilizada no debe reutilizarse y el recipiente debe lavarse antes de volver a utilizarlo.

El truco no reemplaza una limpieza profunda

Aunque este método puede servir como una alternativa casera para intentar atrapar algunos ejemplares, no soluciona por sí solo una infestación.

Si las cucarachas aparecen con frecuencia, es importante revisar posibles fuentes de alimento y agua, mantener los residuos cerrados y sellar grietas o lugares por donde puedan ingresar.

También puede ser necesario recurrir a productos específicos o a un servicio de control de plagas cuando la presencia de insectos es persistente.

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