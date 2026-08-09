Gestionar la ansiedad para recuperar el control de nuestra vida, una conversación con Marina Mammoliti

“El intento de evitar la ansiedad es una lucha inútil. Necesitamos aceptar que será siempre una compañera indiscutida de nuestra vida. La ansiedad es un mecanismo brillante que nos ayuda a estar en alerta ante amenazas y nos prepara de forma eficiente para afrontar mucho mejor los eventos importantes de nuestra vida. Pretender eliminarla es imposible. La evolución no guarda nada porque sí. Si aprendemos cómo funciona podemos usarla a nuestro favor” me cuenta Marina Mammoliti, la reconocida psicóloga, creadora de Psicología al desnudo, el podcast de salud mental más escuchado de latinoamérica desde hace años.

Comprometida con su tarea de divulgación y de acercar herramientas prácticas e información valiosa para miles de personas, Marina Mammoliti acaba de publicar Frená tu cabeza. Un mapa práctico para aliviar la ansiedad y recuperar la calma. Ella bien sabe que los trastornos de ansiedad se convirtieron en uno de los problemas que más afecta a las personas según la OMS, incluso por encima de la depresión.

Junto a Marina Mammolitti hicimos un nuevo episodio de Otras como yo que ya se puede ver en Youtube y escuchar en Spotify

Evitar la ansiedad nos genera mas ansiedad, junto a Marina Mamolitti.

“Cada vez que nos escapamos de las cosas que nos generan ansiedad nos vamos pareciendo a “Casa tomada ”, el célebre cuento de Julio Cortazar. Nuestro mundo se empieza a achicar. Cuando huimos de una incomodidad, cedemos un poco más de terreno y entonces nuestro mundo se empieza a volver más pequeño y limitado. Al no exponernos, tampoco somos capaces de demostrarle al cerebro, y menos a nosotros mismos, que podemos enfrentar situaciones que nos generan ansiedad y que el malestar no nos arruinará”, explica Marina. Esta interesante conversación que se puede ver y escuchar completa en Otras como yo, el podcast que acompaña a esta columna y que también está disponible en Youtube.

“La evitación perpetúa el ciclo de ansiedad y de esta forma nos va encerrando en los espacios en los que nos sentimos ‘seguros’. De a poco vamos dejando de vivir plenamente y de intentar alcanzar muchos de nuestros objetivos”, cuenta Marina.

Herramientas para la regulación de la ansiedad

Hay muchas herramientas que podemos usar para los momentos agudos, cuando la ansiedad nos desborda. En el libro, desarrolla estos recursos y se anima a contar su historia personal. Desde muy temprana edad, Marina Mamolitti padeció también, experiencias intensas, por lo tanto, puede abordar el tema no sólo como psicóloga sino también como una consultante comprometida con los procesos que pudo lograr que la ansiedad no siguiera paralizando algunos aspectos de su vida. “Si le hubiera hecho caso a mi ansiedad, yo no estaría acá”, confiesa.

Ella no sólo busca acercar estas herramientas a las personas que sufren ataques de ansiedad, sino que intenta ofrecer a los que sufren microansiedades cotidianas, posibilidades para atravesarlas de una mejor forma posible.

“Me parece fundamental que podamos entender que así como si fuese un músculo, la tolerancia a la incomodidad se entrena, y a medida que lo vamos haciendo, esa sensación empezará a disminuir. Huir de las situaciones que nos generan ansiedad, solo refuerza esos mecanismos evitativos y la calma que encontramos en un plazo inmediato, se vuelve en nuestra contra a través del tiempo”, explica.

Ampliar nuestra ventana de tolerancia

“Aprender a regular nuestro sistema nervioso e ir ampliando nuestra ventana de tolerancia hace que podamos vivir de una mejor forma posible sin estar desbordándonos todo el tiempo. Cuanto más ampliamos esta ventana, con más facilidad nuestro cerebro se vuelve capaz de tomar mejores decisiones”, señala la psicóloga junguiana.

Practicar momentos de silencio, y de autobservación nos ayuda a acostumbrar al sistema nervioso al vacío y a medida que eso se logra, la incomodidad inicial, empieza a desaparecer. Esta es solo una de las tantas recomendaciones que se explican en el libro.

Dejar de idealizar la felicidad o el bienestar

Otro de los puntos en los que Marina Mammoliti pone énfasis es en que necesitamos dejar de idealizar la felicidad. “Pensar que podemos lograr algo importante sin atravesar cierto malestar, es romantizar la experiencia. Los proyectos y relaciones más significativas suelen implicar tanto placer como miedo o ansiedad. Luchar contra las emociones naturales agota nuestra energía psíquica y vital. Controlar la emoción que surge no es posible, pero sí podemos aprender a reaccionar a ello de una forma diferente y a crear una mejor narrativa sobre lo que nos sucede”.

Cualquier tipo de fobia o TOC afecta negativamente a la calidad de vida de la persona. (Foto: Cristina Conti – stock.adobe.com)

En el episodio también hablamos de crisis de ansiedad y de fobias complejas, de la terapia de aceptación y compromiso y de formas de ir resolviendo otros tipos de experiencias gracias al proceso de exposición gradual

La ansiedad existencial

Sin embargo, uno de los temas más interesantes que compartimos en el episodio de Otras como yo fue la ansiedad existencial. Muchos de nosotros venimos trabajando con nuestra salud mental, con el cuerpo y las emociones. Observamos nuestro contexto y sabemos que tenemos las necesidades primarias cubiertas, mejoramos nuestros hábitos, progresamos en un montón de áreas. Sin embargo, nos sentimos vacíos y el sinsentido nos toma.

“En ciertos momentos se genera una especie de cortocircuito entre la vida que tenemos y la que, para nosotros sería importante vivir. Cuando no encontramos un propósito, el sistema entra en tensión. La preocupación, el alerta y la vigilancia permanente funcionan como sobre compensaciones al vacío que sentimos”, plantea.

Además, explica: “Cuando podemos empezar a hacerles lugar a otras preguntas y a tomar decisiones orientadas desde un nuevo lugar, esa brecha empieza a disminuir. ¿Qué proyectos, qué relaciones, que identidad hemos construido ya no nos representa? No es simple empezar a ponerle límites ‘a lo que no’ ni renunciar a espacios que no nos hacen bien, pero, en un momento se vuelve necesario”.

“Empezar a despejar eso que ya no queremos ni que somos, le va haciendo lugar a lo que sí. ¿Qué es lo que ahora se acerca más a quienes somos, a nuestros valores? ¿Cómo es en realidad esa vida que anhelamos? Es un proceso complejo, pero bien lo vale”.

Marina Mamolitti, como tantas otras personas experimentó una gran reducción de su ansiedad cuando empezó a alinear su vida con lo que realmente valoraba. “Cuando empezamos a encontrar la unión, de que lo que realmente es significativo para nosotros, las brújulas internas reorientan su norte, y le podemos dar lugar a lo que de verdad nos enciende el alma. Así es como también la ansiedad deja de gritar”, afirma. Para ella, ese movimiento fundamental fue cuando decidió crear Psi Mammoliti.

Tenemos la posibilidad de trabajar nuestros recursos internos para volver a desarrollar confianza en nuestras propias capacidades y así poder afrontar lo que la vida nos traiga. “El pájaro no confía en la rama, sino en sus propias alas”, sintetiza Marina.

Que así sea.