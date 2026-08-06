La AFA publicó un comunicado para respaldar a Gianni Infantino tras el fallido proyecto para privatizar el Mundial

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó su apoyo a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, luego de las críticas que recibió por el FIFA Forward Enterprise (FFE), la polémica iniciativa para privatizar el Mundial que generó rechazo en varias confederaciones, principalmente en la UEFA.

A través de un comunicado oficial, la AFA manifestó su respaldo la gestión de Infantino al frente del máximo organismo del fútbol internacional. La entidad argentina destacó el “proceso de transformación iniciado desde su llegada a la presidencia en 2016″ y valoró “las reformas implementadas durante la última década”.

El texto fue dirigido directamente a Infantino, luego de que la AFA celebrara que la FIFA haya decidido retirarla iniciativa FFE y destacara la importancia de reconocer los errores cometidos durante el proceso.

“Usted se encuentra liderando una gestión que propició una transformación profunda de la FIFA; que abrió las puertas de la organización a todas las asociaciones miembro y las confederaciones para que, a través de un diálogo franco y directo, podamos entre todos seguir impulsando el fútbol en todos sus niveles y disciplinas”, expresó la AFA en uno de los párrafos del comunicado.

La AFA respaldó la gestión de Infantino. (Foto: Captura).

“Desde nuestra visión, esa transformación se cimentó en un modelo de gobernanza transparente, el respeto a las estructuras estatutarias y el seguimiento de los procedimientos democráticos. Estos son principios esenciales para que la familia del fútbol se encuentre unida, firme y trabajando para seguir generando mejoras en lo deportivo y en lo institucional, que repercutan en una mejor calidad de vida para millones de seres humanos que practican nuestro querido deporte”, agregaron desde la entidad.

El comunicado completo de la AFA para respaldar a Infantino

De nuestra mayor consideración,

En nombre de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de su Comité Ejecutivo, nos dirigimos a Usted querido Presidente, y por su digno intermedio a la directiva de la FIFA, a manifestar nuestro respaldo con la gestión realizada durante los últimos 10 años, que tuvo como grandes ejes el desarrollo del fútbol en todo el mundo y la solidez institucional basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente.

En tal sentido, con relación a los recientes acontecimientos que son de público conocimiento, debemos reconocer la decisión de la Administración de retirar un proyecto que generó, dentro de la familia del fútbol y desde su inicio, muchas más incertidumbres que certezas.

Es por ello que es dable destacar la asunción de los errores cometidos en dicho proceso y el pedido de disculpas expresado en el sentido mensaje desplegado a las 211 federaciones miembro de FIFA. Priorizar las normas de gobernanza es un pilar fundamental para el fortalecimiento de las buenas relaciones entre la FIFA, sus asociaciones miembro y las confederaciones.

De igual manera, y como ya lo hemos expresado, Usted se encuentra liderando una gestión que propició una transformación profunda de la FIFA; que abrió las puertas de la organización a todas las asociaciones miembros y las confederaciones, para que con un diálogo franco y directo, podamos, entre todos, seguir impulsando el fútbol en todos sus niveles y disciplinas.

Desde nuestra visión, esa transformación se cimentó en un modelo de gobernanza transparente, el respeto a las estructuras estatutarias y el seguimiento de los procedimientos democráticos, principios esenciales para que la familia del fútbol se encuentre unida, firme y trabajando para seguir generando mejoras en lo deportivo y en lo institucional, que repercuten en una mejor calidad de vida para millones de seres humanos que practican nuestro querido deporte.

En consecuencia, en virtud de la proximidad del próximo Congreso de la FIFA, la Asociación que orgullosamente presido cree firmemente y reafirma que el camino es seguir trabajando bajo su liderazgo, a fin de poder continuar desarrollando un futbol mejor y, aun, más inclusivo.