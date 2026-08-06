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Boca no se retira del mercado de pases: el guiño de la hermana de uno de los delanteros apuntados por Juan Román Riquelme

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El futbolista está en carpeta del Xeneize para reforzar el ataque del equipo del Vasco Arruabarrena.

El mercado de pases en Boca no se detiene. Tras el anuncio oficial de la llegada de Enner Valencia, el Xeneize continúa con su búsqueda para sumar caras nuevas a su plantel y Ezequiel “Chimy” Ávila aparece como uno de los apuntados. Este jueves, la hermana del jugador hizo un guiño en su cuenta de Instagram que no pasó desapercibido.

En las últimas horas, el delantero fue contactado por el Xeneize y también por Rosario Central, que cuenta con su hermano Gastón como futbolista. Es sabido que toda la familia tiene simpatía por Boca.

Micaela Ávila, la hermana de Ezequiel y Gastón, compartió una publicación donde se lo ve al Chimy junto a Leandro Paredes en las inferiores de Boca. Sumó otra imagen de los dos futbolistas en la actualidad, trazando una comparación con un posible reencuentro.

El posteo de la hermana del Chimy Ávila en medio de su negociación para ser jugador de Boca. (Foto: Captura miicka_avila31/IG)
El posteo de la hermana del Chimy Ávila en medio de su negociación para ser jugador de Boca. (Foto: Captura miicka_avila31/IG)

El Chimy hizo su formación en el Xeneize y fue compañero del actual capitán del plantel del Vasco Arruabarrena. Además, su hermano Gastón jugó entre 2019 y 2022 como defensor central izquierdo en el club de la ribera.

Esta publicación generó una gran repercusión entre los fanáticos y alimentó los rumores de su posible llegada al Xeneize, pese al interés que también tiene el equipo rosarino. Actualmente, Ávila se encuentra libre con el pase en su poder, lo que facilitaría su desembarco en el fútbol argentino.

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