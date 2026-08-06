Lionel Messi desmintió los rumores sobre la posible llegada de su hijo Thiago a las inferiores del Barcelona

En las últimas horas, los fanáticos de Lionel Messi quedaron revolucionados por un rumor sobre la posibilidad de que su hijo Thiago se sumara a las divisiones formativas del Barcelona.

Actualmente, los tres hijos del crack argentino (tanto Thiago, como Mateo y Ciro) están dando sus primeros pasos en la Academia del Inter Miami y cada video de sus jugadas genera una gran repercusión entre los usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, ante la dimensión que tomó el rumor que tuvo a Thiago como protagonista, Messi fue contundente.

Un fanático lo esperó en la puerta del vestuario del Inter Miami y le preguntó directamente: “¿Se va Thiaguito?“. “¿Qué? Nah”, respondió Leo, sorprendido y dejando en claro que no existe la chance.

Lionel Messi junto a sus hijos en su cumpleaños 39 desde la concentración de la Selección argentina. (Foto: antonelaroccuzzo/IG)

Más allá de esta aclaración, la expectativa de los fanáticos con respecto a las cualidades de los hijos del 10 es muy grande y cada gol alimenta ese sentimiento.

Messi en más de una ocasión trató de bajar esa intensidad con sus declaraciones ya que prioriza la felicidad de sus hijos por encima de una hipotética carrera profesional en el fútbol.

Lionel Messi habló sobre el talento futbolístico de sus hijos

“Los tres están todo el día con la pelota. Tengo la suerte de poder disfrutar, acompañarlos. Vienen todos los días a entrenar después del cole. Poder estar y tener la posibilidad de acompañarlos para mí es espectacular, poder hacerlo en familia”, contó Leo tiempo atrás.

Además, reveló que los chicos no tienen el peso de “ser los hijos de Messi” porque “es algo normal para ellos”. “Son muy inocentes”, agregó.