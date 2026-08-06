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Nuevo rumbo en la carrera de Franco Mastantuono: llegó a Italia para sumarse a la Fiorentina y lo recibió una multitud de hinchas

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El argentino desembarca en el conjunto violeta a préstamo desde el Real Madrid y desató la locura entre los fanáticos, que lo esperaban con gran expectativa.

Luego de varios meses de negociaciones, se confirmó el préstamo de Franco Mastantuono desde el Real Madrid a la Fiorentina. Este jueves, el volante llegó a Italia, donde fue recibido por cientos de hinchas que le dieron una cálida bienvenida.

Tras un inicio prometedor, Mastantuono disputó 35 partidos y marcó tres goles en el equipo de la capital española. Sin embargo, los cambios de entrenador y el bajo rendimiento colectivo del equipo hicieron que perdiera terreno y dejara de ser una pieza habitual en el once titular.

José Mourinho, entrenador del Merengue, no iba a tener en cuenta al argentino, por lo que el club decidió repetir una fórmula que ya utilizó con Nicolás Paz y Endrick: cederlo a préstamo para que sume minutos y continúe con su desarrollo.

Mastantuono seguirá su carrera en Italia. (Foto: Prensa Real Madrid).
Mastantuono seguirá su carrera en Italia. (Foto: Prensa Real Madrid).

Para evitar complicaciones de cara al futuro, el préstamo será hasta mediados de 2027 y no incluirá una opción de compra, por lo que el mediocampista deberá regresar a España una vez finalizado el vínculo.

En sus primeros instantes en Florencia, Mastantuono recibió el cariño de los hinchas. Al salir por la puerta principal, se encontró con un vallado que lo separaba de una multitud de fanáticos de la Fiorentina, quienes corearon su nombre, le pidieron fotos y hasta se acercaron para darle la mano o simplemente saludarlo.

En las próximas horas, el futbolista se someterá a la revisión médica y, posteriormente, será presentado de manera oficial como nuevo refuerzo de la Fiorentina.

Mastantuono, el argentino número 43 de la Fiorentina

Con su llegada al conjunto italiano, Mastantuono se convertirá en el 43º futbolista argentino en vestir la camiseta de la Fiorentina.

El máximo emblema albiceleste del club es Gabriel Batistuta, aunque antes y después del histórico goleador pasaron decenas de compatriotas que también dejaron su huella en la institución.

Además, el exjugador de River compartirá plantel con otros dos argentinos: Nicolás Valentini y Matías Moreno, surgidos de Boca y Belgrano, respectivamente.

  • Miguel Montuori
  • Francisco Lojácono
  • Luis Pentrelli
  • Humberto Maschio
  • Juan Carlos Morrone
  • Daniel Bertoni
  • Daniel Passarella
  • Ramón Díaz
  • Oscar Dertycia
  • Gabriel Batistuta
  • Diego Latorre
  • Abel Balbo
  • Ezequiel González
  • Sebastián Cejas
  • Mario Santana
  • Daniel Osvaldo
  • Sergio Almirón
  • José Ignacio Castillo
  • Mario Bolatti
  • Cristian Llama
  • Marcelo Larrondo
  • Facundo Roncaglia
  • Gonzalo Rodríguez
  • Roberto Néstor Sosa Ortega
  • Diego Peralta
  • Mauro Zárate
  • Tino Costa
  • Germán Pezzella
  • Matías Fernández
  • Hernán Toledo
  • José María Basanta
  • Nicolás Minutella
  • Federico Matarán
  • Lucas López
  • Giovanni Simeone
  • Julián Illanes
  • Lucas Martínez Quarta
  • Nicolás González
  • Gino Infantino
  • Lucas Beltrán
  • Matías Moreno
  • Nicolás Valentini
  • Franco Mastantuono

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