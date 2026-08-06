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Chiqui Tapia anunció que la AFA inició las gestiones para que la Argentina sea sede de toda la fase inicial del Mundial 2030

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El torneo tendrá una edición especial con partidos en distintos países y continentes. Argentina ya tiene asegurada su presencia y ahora busca ampliar su participación como organizador.

Claudio “Chiqui” Tapia reveló que la Asociación del Fútbol Argentino trabaja para que Argentina no solo sea sede del partido inaugural del Mundial 2030, sino también de toda la fase inicial del torneo.

Para la próxima edición de la Copa del Mundo, la primera etapa está prevista que se dispute en Argentina, Paraguay y Uruguay, para luego continuar en Marruecos, Portugal y España. Sin embargo, el presidente de la AFA reveló que busca ampliar la participación del país.

Hemos logrado algo importantísimo. Primero, reivindicar la historia: que el Mundial 2030 sea homenajeado como se debe porque el primer Mundial se jugó 100 años atrás”, expresó Tapia en TyC Sports.

River anunció al Mas Monumental como una de las sedes del Mundial 2030. (Foto X/@riverplate)
River anunció al Mas Monumental como una de las sedes del Mundial 2030. (Foto X/@riverplate)

Además, el dirigente destacó la importancia de que Argentina tenga el primer partido de la competencia y explicó su objetivo de que el país albergue más encuentros del certamen: “¿Cuál es el partido más importante de los Mundiales? El primero y el último. Nosotros hoy tenemos el primero y estamos trabajando para tener una fase completa, a costo cero para el Estado”.

Por último, Tapia sostuvo que la idea contempla una Copa del Mundo con 64 selecciones y remarcó su deseo de continuar al frente de la AFA para ese momento: “A mí me gustaría estar en el 2030 porque trabajamos para eso y me gustaría ser el presidente de la AFA del 2030”.

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