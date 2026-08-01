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Resistencia: una adolescente fue apuñalada a la salida de un boliche y clausuraron el evento

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Según informó la Policía, el hecho ocurrió cerca de las 2.15, cuando efectivos de la Comisaría Cuarta fueron alertados sobre una joven lesionada en las inmediaciones del local bailable.

La víctima fue identificada como Umma María Luana Duarte, de 14 años, quien manifestó que, mientras se encontraba en el exterior del boliche, fue agredida por otra mujer, cuya identidad aún no fue establecida. De acuerdo con su relato, recibió patadas en el rostro y fue atacada con un elemento cortante que le provocó una herida en la espalda.

Personal médico que arribó en una ambulancia la examinó en el lugar y diagnosticó traumatismo facial leve y una herida superficial de arma blanca en la región dorsal. La menor recibió el alta en el lugar y quedó al cuidado de su madre, quien fue invitada a radicar la denuncia correspondiente.

Como consecuencia de lo ocurrido, personal de Inspección General de la Municipalidad de Resistencia notificó a la organizadora del evento sobre la clausura del boliche y ordenó el desalojo de los concurrentes.

La investigación continúa para identificar a la presunta agresora y esclarecer las circunstancias del ataque.

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