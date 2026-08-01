BARRANQUERAS Cayó un muro del Parque Industrial sobre una vivienda y hay dos personas heridas

De acuerdo con el informe de Bomberos Voluntarios, la dotación fue comisionada al domicilio tras el derrumbe de la estructura, ocurrido como consecuencia de las inclemencias del tiempo.
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