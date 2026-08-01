BARRANQUERAS Cayó un muro del Parque Industrial sobre una vivienda y hay dos personas heridas

Dos personas resultaron heridas este sábado por la mañana luego de que un muro de mampostería del Parque Industrial cayera sobre una vivienda del barrio UCAL, en Barranqueras, en medio del fuerte temporal que afecta a la región.

El hecho fue reportado por la Comisaría Segunda de Barranqueras. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el derrumbe había provocado lesiones a dos personas.

Una de las víctimas fue identificada como Tatiana Margarita Rolón, de 27 años, quien fue rescatada por Bomberos Voluntarios y trasladada al Hospital Eva Perón. Allí fue examinada por la médica de guardia, quien le diagnosticó contusiones múltiples, por lo que permanece en observación mientras se le realizan estudios radiográficos.

De acuerdo con el informe de Bomberos Voluntarios, la dotación fue comisionada al domicilio tras el derrumbe de la estructura, ocurrido como consecuencia de las inclemencias del tiempo.

En tanto, una segunda persona lesionada permanecía en el lugar a la espera de una ambulancia al momento del primer informe policial.

Las autoridades continúan trabajando en la zona para asistir a los afectados y determinar el alcance de los daños ocasionados por el temporal.