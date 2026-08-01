Investigan la muerte de un hombre hallado dentro de una camioneta en Las Breñas

Un hombre fue encontrado sin vida este sábado por la mañana en el interior de una camioneta en la ciudad de Las Breñas. A pocos metros del vehículo, la Policía secuestró un revólver y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Según informó la Comisaría de Las Breñas, el hallazgo se produjo alrededor de las 9.20 en la intersección de las calles San Martín y Mitre, tras un llamado que alertó sobre la presencia de una persona sin signos vitales.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un hombre se encontraba sin vida en el asiento del conductor de una camioneta Ford Ranger blanca. Además, sobre la vereda y a escasos metros del rodado, observaron un arma de fuego tipo revólver.

La fiscal de Investigación Penal N° 3 de Charata, Anahí Soledad Fernández, dispuso preservar la escena hasta la llegada del personal del Gabinete Científico del Poder Judicial, que realizará las pericias correspondientes.

Por el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima ni las causas del fallecimiento. La investigación continúa para determinar cómo ocurrió el hecho.