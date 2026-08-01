Qué se dice antes de tomar caña con ruda el 1° de agosto y cuál es el significado del ritual

Cada 1° de agosto, miles de personas en la Argentina renuevan una de las tradiciones populares más arraigadas del país: tomar caña con ruda en ayunas para dar la bienvenida al mes y pedir salud, protección y prosperidad.

Aunque no existe una oración obligatoria, una de las expresiones más conocidas es “Kusiya, kusiya”, una frase de origen quechua que suele traducirse como “ayúdame, ayúdame”. Con el paso del tiempo, estas palabras quedaron asociadas al pedido de protección, bienestar y buena fortuna.

¿Qué se suele decir antes de tomar caña con ruda?

Entre las expresiones más utilizadas se encuentran:

“Kusiya, kusiya”.

Pedir salud para uno mismo y la familia.

Desear prosperidad y buenas oportunidades para el nuevo ciclo.

Agradecer por lo vivido y formular un deseo para los meses que vienen.

Muchas personas también realizan el ritual en silencio, concentrándose en una intención personal.

¿Cuál es el significado de la caña con ruda?

La tradición tiene sus raíces en los pueblos guaraníes del nordeste argentino, especialmente en Corrientes y Misiones. Agosto era considerado un mes difícil por las bajas temperaturas, las enfermedades y las dificultades del campo, por lo que se creía que la caña blanca macerada con hojas de ruda ayudaba simbólicamente a proteger a las personas y al ganado.

Con el tiempo, el ritual pasó a representar el deseo de comenzar agosto con salud, protección, buena suerte, prosperidad y alejar las malas energías, según la creencia popular.

Si bien muchas personas le atribuyen propiedades protectoras, estas forman parte de las creencias populares y no cuentan con respaldo científico.

¿Cómo se toma?

La costumbre indica que debe beberse durante las primeras horas del 1° de agosto, preferentemente en ayunas. Según la tradición familiar o regional, puede hacerse de distintas maneras:

Tres tragos consecutivos.

Siete sorbos.

Un trago largo de una sola vez.

Un vaso pequeño.

No existe una única forma correcta. Lo importante, para quienes mantienen viva esta tradición, es realizar el ritual con una intención positiva para comenzar agosto con buenos deseos.