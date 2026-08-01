Hallaron un cráneo cerca de un basural en Quitilipi y ordenaron peritajes

Los restos fueron encontrados en inmediaciones de la calle Lavalle al 200, en el barrio Quinta 14. El Gabinete Científico del Poder Judicial realizó el levantamiento para avanzar con los estudios correspondientes.

Un cráneo fue hallado este viernes en cercanías de un basural de Quitilipi , según informó la Policía. El procedimiento se desarrolló en un sector ubicado sobre calle Lavalle al 200 aproximadamente, en el barrio Quinta 14 .

Tras el hallazgo, cerca de las 15.23 arribó al lugar personal del Gabinete Científico del Poder Judicial , encabezado por la licenciada Marcela Iznardo , para realizar las tareas específicas en la escena.

Los especialistas efectuaron el levantamiento de los restos, que fueron colocados en un sobre de papel madera para su posterior análisis pericial.

Hallaron un cráneo

La Comisaría de Quitilipi informó que continúan las diligencias para determinar el origen de los restos y avanzar con la investigación.