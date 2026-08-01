Dolor en Avellaneda: murió un reconocido oftalmólogo en el trágico choque de la autopista

La comunidad de Avellaneda y Reconquista atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse que Alejo Vicentín, un reconocido médico oftalmólogo de la región, fue una de las dos víctimas fatales del violento choque ocurrido durante la tarde del viernes 31 de julio sobre la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de la localidad de Monje.

Vicentín desarrollaba su actividad profesional como oftalmólogo en el Hospital Británico y era hijo de Celso Vicentín y Mónica Sartor, además de hermano de Marco Vicentín. La noticia de su fallecimiento generó una fuerte conmoción en el norte santafesino, donde era ampliamente conocido.

El siniestro ocurrió alrededor del kilómetro 64,5 de la autopista, cuando, por causas que son materia de investigación, un camión se cruzó de carril e impactó de frente contra el automóvil en el que viajaban tres personas.

El impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos terminaron fuera de la calzada. Según explicó el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Santa Fe, Marcos Escajadillo, el impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos terminaron fuera de la calzada.

Como consecuencia de la colisión murieron dos de los ocupantes del automóvil. El intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, confirmó que la segunda víctima fatal era un compañero de residencia de Vicentín.