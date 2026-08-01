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Dolor en Avellaneda: murió un reconocido oftalmólogo en el trágico choque de la autopista

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Alejo Vicentín, médico del Hospital Británico e integrante de una reconocida familia de Avellaneda, falleció en el choque entre un automóvil y un camión ocurrido este viernes en jurisdicción de Monje.

La comunidad de Avellaneda y Reconquista atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse que Alejo Vicentín, un reconocido médico oftalmólogo de la región, fue una de las dos víctimas fatales del violento choque ocurrido durante la tarde del viernes 31 de julio sobre la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de la localidad de Monje.

Vicentín desarrollaba su actividad profesional como oftalmólogo en el Hospital Británico y era hijo de Celso Vicentín y Mónica Sartor, además de hermano de Marco Vicentín. La noticia de su fallecimiento generó una fuerte conmoción en el norte santafesino, donde era ampliamente conocido.

El siniestro ocurrió alrededor del kilómetro 64,5 de la autopista, cuando, por causas que son materia de investigación, un camión se cruzó de carril e impactó de frente contra el automóvil en el que viajaban tres personas.

El impacto fue de tal magnitud que ambos veh&iacute;culos terminaron fuera de la calzada.

El impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos terminaron fuera de la calzada.

Según explicó el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Santa Fe, Marcos Escajadillo, el impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos terminaron fuera de la calzada.

Como consecuencia de la colisión murieron dos de los ocupantes del automóvil. El intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, confirmó que la segunda víctima fatal era un compañero de residencia de Vicentín.

Una sobreviviente permanece internada

La tercera ocupante del vehículo, una médica que viajaba en el asiento trasero, sobrevivió al choque, aunque sufrió lesiones. Tras quedar atrapada entre los hierros retorcidos del automóvil, fue rescatada por los Bomberos Voluntarios de Barrancas y trasladada al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria con un traumatismo de tobillo.

El temporal complicaba la circulación

De acuerdo con Escajadillo, el accidente ocurrió en medio de un fuerte temporal de lluvia. Al momento del choque, estaba vigente un alerta naranja para esa zona de la provincia, con precipitaciones intensas que afectaban la visibilidad y las condiciones de circulación.

El siniestro ocurri&oacute; alrededor del kil&oacute;metro 64,5 cuando un cami&oacute;n se cruz&oacute; de carril e impact&oacute; de frente contra el autom&oacute;vil en el que viajaban tres personas

El siniestro ocurrió alrededor del kilómetro 64,5 cuando un camión se cruzó de carril e impactó de frente contra el automóvil en el que viajaban tres personas

Tras el siniestro trabajaron en el lugar efectivos policiales, bomberos, personal sanitario y agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Durante varias horas el tránsito permaneció interrumpido y fue desviado hacia la Ruta Nacional 11 mientras se desarrollaban las tareas de rescate y los peritajes ordenados por la Fiscalía que investiga las causas del choque.

El hecho ocurrió en una tarde marcada por varios incidentes sobre la autopista Rosario-Santa Fe. Además del choque fatal en Monje, la Agencia Provincial de Seguridad Vial reportó otros dos siniestros que complicaron la circulación en distintos tramos del corredor.

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