Llaryora, Pullaro y Frigerio se reúnen en Córdoba para fortalecer la Región Centro con una agenda enfocada en la producción

Los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reunirán este martes en la ciudad de San Francisco, Córdoba, para inaugurar la nueva sede administrativa del bloque interprovincial Región Centro, transferir la presidencia pro témpore y ratificar una agenda común.

El encuentro tendrá lugar en la ciudad límite con Santa Fe, San Francisco y contemplará el corte de cintas y una recorrida por las instalaciones del edificio del ex Banco de Córdoba, ubicado en el Centro Cívico de la ciudad, que a partir de ahora funcionará como sede operativa permanente de la Región Centro.

Durante la jornada, Entre Ríos asumirá la presidencia pro témpore del bloque, que hasta ahora ejercía Córdoba. Los tres mandatarios firmarán una serie de acuerdos en materia de energía, con énfasis en el corredor de biomovilidad y el reclamo por obras de gasoductos pendientes, producción, seguridad e integración regional. Entre los puntos previstos se incluyen la unificación de normas para la habilitación de trabajadores de implementos fitosanitarios y drones, la interoperabilidad de los registros de personas jurídicas y la homologación de requisitos para contrataciones estatales.

Los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos marcaron diferencias con el Gobierno de Javier Milei. (Foto: prensa Gobierno de Santa Fe)

También se avanzará en la coordinación de acciones de Protección Civil ante el fenómeno de El Niño, con intercambio de información de observatorios hidrometeorológicos, y en la validación de hermanamientos entre localidades de las tres provincias.

En el ámbito productivo se abordará un acuerdo específico entre San Francisco, Esperanza y Nogoyá en materia lechera, y se analizará el impacto del acuerdo Unión Europea-Mercosur sobre las empresas locales, incluyendo el control de medidas paraarancelarias.

Voceros señalaron que Pullaro y Llaryora reiterarán el pedido al Gobierno nacional de priorizar el trabajo y avanzar en una baja sostenida de las retenciones a la producción agrícola.

También reclamará una mayor participación de las provincias ribereñas en el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

El reclamo por las retenciones

Días atrás, en la Exposición Rural de Palermo, el gobernador Frigerio recorrió la muestra y volvió a reclamar por el fin de las retenciones.

“Tenemos un sector agropecuario, probablemente el más competitivo del mundo, que está pasando un buen momento, no con los márgenes de rentabilidad que a todos nos gustaría, pero con un crecimiento muy importante e invirtiendo mucho. El campo es la locomotora de la recuperación de la Argentina desde toda la vida y lo va a seguir siendo”, sostuvo.

En este sentido, hizo referencia al pedido unánime al gobierno nacional. “Que eliminen las malditas retenciones, sin duda”, afirmó, y agregó que confía en que Milei continúe avanzando en ese camino.

“Se fue avanzando estos 30 meses en la reducción de algunos sectores importantes y tengo el compromiso del Presidente de que esta es la principal prioridad en la política de reducción de impuestos de la Argentina, como tiene que ser. Es un impuesto distorsivo que se cobra solo en la Argentina y que tenemos que ir eliminando o reduciendo cada vez más rápido”, señaló.

“Siempre voy a pelear para que se eliminen las retenciones. Obviamente eso está vinculado con las necesidades del Estado, pero tiene que quedar claro que la prioridad a la hora de reducir impuestos tienen que ser las retenciones. Entiendo que esa es una política que compartimos con el gobierno nacional”, agregó sobre la temática.