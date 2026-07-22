Médicos bonaerenses denuncia que Lugones dejó más de 100 mil chicos sin vacunar y alertan por un brote de “características catastróficas”

El Colegio de Médicos bonaerense extremó las alertas por lo que definió como un “colapso absoluto” de las tasas de cobertura de vacunación en el país y planteó una “emergencia epidemiológica y ética” por el “retroceso histórico” de la inmunización pediátrica y de los adultos mayores.

En un duro mensaje dirigido hacia el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones, el Consejo Superior colegiado presidido por Rubén Tucci reclamó una inmediata restitución de la cadena de provisión de vacunas, normalizar la cobertura gratuita a la totalidad de los pacientes de riesgo y lanzar una fuerte campaña de vacunación.

Eso, tras denunciar datos alarmantes, como los más de 101.000 chicos que jamás han recibido una sola vacuna de calendario en su vida. “Esto constituye un aumento devastador del 60% respecto a las cifras documentadas en 2021”, expuso la entidad.

Tras dar detalle del panorama crítico en materia epidemiológica, en el Colegio centraron los reclamos al gobierno libertario “frente a la inminencia de un brote epidémico de características catastróficas para nuestra población”.

En el Colegio advirtieron que Argentina hoy se encuentra en el fondo de las métricas regionales de cobertura pediátrica junto a países en graves crisis estructurales como Haití y Venezuela. “Esta situación de desamparo sanitario constituye un riesgo epidemiológico inminente”, alertan.

A principios de junio, el ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak advirtió que, llegados los primeros fríos, ya comenzaba a ver “una gran tensión en el sistema de salud”.

Dentro de las causas por las cuales el sistema de salid bonaerense registró una suba exponencial de la demanda por enfermedades respiratorias, Kreplak apuntó contra “la falta de planificación nacional en la ejecución de la campaña de vacunación que trajeron interrupciones en el suministro de vacunas”.

En los últimos días, desde la cartera de salud nacional salieron a hablar de un “refuerzo” de la comunicación directa para promover la vacunación.

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Sin embargo, en el Colegio de Médicos bonaerense denunciaron “el abandono de las campañas de comunicación social, la falta de pauta educativa para contrarrestar la desinformación post-pandemia y la nula inversión en difusión” que configuran “un escenario de desidia que atenta directamente contra la seguridad de la salud colectiva”.

“Un sistema de salud pública que no promueve activamente el acceso a la inmunización es cómplice de la desprotección familiar”, acusaron.

El Consejo colegiado aludió a una reciente publicación de Unicef que -aseguraron- “expone cifras intolerables para una nación que supo liderar el diseño de programas de inmunización en todo el continente americano”.

La pérdida de la inmunidad de rebaño en patologías de alta infectabilidad no es un concepto abstracto; es una realidad mensurable en las guardias médicas y terapias intensivas

En esa línea, se informó que Argentina hoy se encuentra en el fondo de las métricas regionales de cobertura pediátrica junto a países en graves crisis estructurales como Haití y Venezuela.

“Esta situación de desamparo sanitario constituye un riesgo epidemiológico inminente y una omisión crítica de las responsabilidades éticas, legales y constitucionales del Estado nacional”, alertaron los médicos.

Y agregaron: “La pérdida de la inmunidad de rebaño en patologías de alta infectabilidad no es un concepto abstracto; es una realidad mensurable en las guardias médicas y terapias intensivas”.

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Sumado a los más de 100 mil chicos sin vacunas, el Colegio de Médicos expuso un desplome de la Triple Viral (Sarampión, Rubéola y Paperas) debido a que la cobertura nacional para la segunda dosis “apenas alcanza el 46%”.

“Más de la mitad de nuestra población infantil carece de la inmunidad completa para frenar la reintroducción y propagación del virus del sarampión ante el constante tránsito internacional”, manifestaron los médicos bonaerenses.

También, plantearon un rezago en vacunas básicas, como la Triple Bacteriana (Difteria, Tétanos y Tos Convulsa), que se encuentra en niveles de cobertura promedio de apenas el 75%, dejando a una cuarta parte de la población infantil vulnerable ante la coqueluche y el tétanos.

Sumado a los más de 100 mil chicos sin vacunas, el Colegio de Médicos expuso un desplome de la Triple Viral (Sarampión, Rubéola y Paperas) debido a que la cobertura nacional para la segunda dosis “apenas alcanza el 46%”.

Al hablar del “desamparo de los extremos de la vida y la ‘privatización de hecho’ de la cobertura de adultos”, la entidad sostuvo que los jubilados y adultos mayores de múltiples distritos bonaerenses han denunciado quiebres sistemáticos en la provisión de la vacuna antigripal y antineumocócica estacional.

Tras recordarle a Lugones que la vacunación “no representa una transacción comercial”, señalaron que se trata de un ‘bien social’, sujeto a los principios rectores de gratuidad, obligatoriedad y equidad y que “es el Estado nacional, por intermedio del Ministerio de Salud, el responsable irrefutable” de garantizarla.