“No encuentro consuelo”: el difícil momento de la ex Gran Hermano Sabrina Cortez por la muerte de su mamá

Sabrina Cortez atraviesa un difícil momento personal por la muerte de su mamá que había sido diagnosticada con cáncer. En medio del dolor, la exparticipante de Gran Hermano la despidió con una sentida carta en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer publicó un álbum con distintas fotos que retratan algunos de los momentos más importantes que compartió junto a ella.

Además de las imágenes familiares, Sabrina escribió un extenso mensaje en el que habló del profundo vacío que le dejó su partida. “Esta enfermedad es cruel. Se lleva demasiado, no solo del que la padece, sino también de toda la familia que lucha al lado”, expresó.

La carta que Sabrina Cortez escribió por la muerte de su mamá

En el comienzo de su mensaje, Sabrina dejó en claro la angustia que siente por la pérdida. “No tengo palabras para describir el dolor y el vacío que siento. Intento encontrar respuestas, pero hoy no las tengo. No encuentro consuelo en pensar que ahora sos un ángel o en tantas frases que se dicen para aliviar una pérdida”, escribió.

Sabrina Cortez publicó varias fotos junto a su mamá. (Foto: Instagram/cortezsabri)

A lo largo del texto, la influencer recordó la lucha que dio su mamá durante la enfermedad y aseguró que esa fortaleza la marcará para siempre. “Lo único que sé, es que vi tu lucha. Vi cómo peleaste hasta el último segundo por quedarte un ratito más con nosotros. Y eso nunca lo voy a olvidar”, expresó.

A partir de esa experiencia, aprovechó su mensaje para dejar una reflexión sobre la importancia de acompañar a quienes atraviesan una situación similar. “Abracen. Acompañen. Escriban ese mensaje. Hagan esa llamada. Acérquense aunque no sepan qué decir. Porque una red de amor sostiene cuando ya no quedan fuerzas, y muchas veces un ‘estoy con vos’ puede cambiar un día entero”, señaló.

Sabrina Cortez y el recuerdo de su mamá. (Foto: Instagram/cortezsabri)

La ex Gran Hermano también aseguró que todavía no sabe cómo será el futuro sin su mamá, aunque prometió mantener vivo todo lo que ella les enseñó.

“No sé cómo será el mañana. No sé cómo vamos a aprender a vivir sin vos. Nadie lo sabe. Pero sí te puedo prometer una cosa: la fuerza y la valentía que nos enseñaste nunca se van a abandonar”, escribió.

Sobre el final de la carta, Sabrina recordó la personalidad de su mamá y el apoyo incondicional que siempre recibió de ella. “Siempre admiré tu personalidad. Tu carácter, tu fuego, tu forma de ir de frente, de luchar por lo que querías, de no rendirte y de amar con todo el corazón”, afirmó.

Sabrina Cortez destacó la personalidad que tenía su madre. (Foto: Instagram/cortezsabri)

Además, le dedicó unas palabras muy personales al recordar cómo su madre la alentó en cada una de sus decisiones. “Me apoyaste en cada locura, porque te daba orgullo que yo sea tu niña alocada que espero nunca deje de brillar”, expresó.

La despedida terminó con un agradecimiento cargado de emoción. “Gracias por ser mi mamá. Gracias por luchar tanto. Gracias por enseñarme que incluso en los momentos más difíciles se puede seguir amando con toda el alma. Gracias por esta hermosa familia que formaste. Te voy a extrañar TODOS los días de mi vida. Te amo para siempre, mamá”, cerró Cortez.