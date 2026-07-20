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El desgarrador mensaje que Agustina Gandolfo le mandó a Lautaro Martínez tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

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La influencer le demostró su apoyo a su marido y papá de sus hijos luego del partido de la Selección frente a España.

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, fue una de las mujeres de la Selección que se expresaron en sus redes sociales tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

La influencer compartió en Instagram una foto en blanco y negro en la que aparece besándose con el futbolista y aprovechó la publicación para dedicarle palabras conmovedoras.

En su texto, Agustina hizo una reflexión sobre todo el sacrificio de Lautaro además de destacar el trabajo silencioso, la disciplina y la fortaleza mental con la que se preparó para representar a la Argentina.

El mensaje que Agustina Gandolfo le mandó a Lautaro Martínez

Con un sentido posteo en Instagram, Gandolfo dejó en claro el orgullo que siente por él más allá del resultado deportivo. “Callado. Siempre respetuoso. Desde el lugar que te toque, trabajando en silencio y confiando en que el esfuerzo siempre termina encontrando su momento”, dijo en sus primeras líneas.

El posteo de Agustina Gandolfo para Lautaro Martínez. (Foto: Instagram/agus.gandolfo)
El posteo de Agustina Gandolfo para Lautaro Martínez. (Foto: Instagram/agus.gandolfo)

Luego recordó todo el camino que recorrió Martínez hasta su presente futbolístico: “Te vi prepararte para este Mundial durante muchísimo tiempo. Vi todo lo que hiciste cuando nadie miraba. El esfuerzo físico, la fortaleza mental, las horas de trabajo, las ganas de superarte todos los días. Tenés un hambre de crecer que admiro, una garra que me llena de orgullo y una humildad que nunca deja de sorprenderme”.

La influencer también destacó el fuerte vínculo que los une y reveló una frase que Lautaro suele repetirles a ella y a sus hijos Nina y Theo: “Incluso en los momentos más lindos, lo primero que pensás es en nosotros. ‘Es por ustedes, todo es para ustedes’, nos decís siempre. Y cada vez que lo leo, se me hace un nudo en la garganta”.

Agustina Gandolfo destacó el compromiso de Lautaro Martínez para siempre darlo todo. (Foto: Reuters/Dale Zanine)
Agustina Gandolfo destacó el compromiso de Lautaro Martínez para siempre darlo todo. (Foto: Reuters/Dale Zanine)

Sobre el final del mensaje, Agustina resumió todo su sentimiento con una declaración de amor y admiración: “Detrás del jugador que todos ven, hay un hombre con un corazón inmenso. Y ese es el mayor orgullo que tengo. Te admiro profundamente. Te amo con todo mi corazón. Y a pesar de esta derrota, para nosotros ya ganaste hace mucho tiempo”.

De esa manera, las palabras de Gandolfo se destacaron entre los posteos de familiares y seres queridos por el reconocimiento al esfuerzo que hizo Lautaro Martínez durante todo el camino hacia la Copa del Mundo.

“Te amamos, Toro. Gracias por todo”, respondió una usuaria entre los comentarios del posteo. “Agradecidos de corazón a todos estos jugadores y sus familias que acompañan”, manifestó otra persona. “Ustedes ya ganaron hace tiempo como familia”, le dijeron también.

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