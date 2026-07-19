“SON UNA ESTAFA ELECTORAL” 𝑵̃𝑨𝑪𝑯𝑬𝑪: 𝑵𝑶 𝑬𝑺 𝑰𝑵𝑪𝑳𝑼𝑺𝑰𝑶́𝑵, 𝑬𝑺 𝑳𝑨 𝑪𝑨𝑱𝑨 𝑷𝑶𝑳𝑰́𝑻𝑰𝑪𝑨 𝑫𝑬 𝒁𝑫𝑬𝑹𝑶

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En junio de 2026, el Gobierno de Zdero repartió $726 millones entre 4.584 “colaboradores” del programa Ñachec.



¿Qué hacen? Nadie lo sabe. La propia resolución habla de “tareas encomendadas por su superior”, pero no exige resultados, no publica informes y no permite controlar absolutamente nada.



Mientras los hospitales no tienen insumos, los docentes pelean por un salario digno y la provincia se cae a pedazos, la plata aparece rápido cuando se trata de sostener la estructura militante del oficialismo.





No es empleo. No es capacitación. No es inclusión. Es clientelismo financiado con la plata de todos los chaqueños.



Si el Gobierno está tan seguro de este programa, que publique el listado de tareas, los resultados y quién controla a cada uno de esos 4.584 “colaboradores”.



SON UNA ESTAFA ELECTORAL