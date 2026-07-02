Jaime Durán Barba puso en duda una candidatura de Mauricio Macri, aunque advirtió: “Está con ganas”

El exasesor del expresidente aseguró que el líder del PRO atraviesa un momento de incertidumbre política y afirmó que el partido quedó absorbido por La Libertad Avanza.

El consultor político Jaime Durán Barba, histórico asesor de Mauricio Macri, puso en duda una eventual candidatura del expresidente y sostuvo que el PRO atraviesa una etapa de fuerte debilidad frente al crecimiento de La Libertad Avanza. En una entrevista radial, también aseguró que el partido “terminó absorbido” por el espacio que lidera el presidente Javier Milei.

Jaime Durán Barba analizó el futuro político de Mauricio Macri

Durante una entrevista en Buenas Tardes China (LED FM), Durán Barba sostuvo: “Creo que está con ganas de ser candidato. Pero entre 2005 y 2017 se acostumbró siempre a ganar y a hacer las cosas sobre seguro. Después amagó con lanzarse tras publicar el libro Segundo Tiempo, no lo hizo. Y al momento de lanzarse no se va a sentir seguro y no se va a lanzar. Me da esa impresión”, afirmó.

El consultor explicó que el expresidente perdió parte del equipo político que lo acompañó durante sus años de mayor fortaleza y señaló que eso influye en su presente. “Macri tomó una opción que alejó a gente de su entorno, quizá la más valiosa, y se siente muy inseguro”, agregó.

“El PRO quedó absorbido por La Libertad Avanza”

En otro tramo de la entrevista, Durán Barba analizó el presente del PRO y aseguró que el partido atraviesa una etapa de declive político. “Desgraciadamente, el PRO está en una etapa final. Creo que se ha convertido en una especie de último vagón del tren de La Libertad Avanza, maltratado porque Milei y los suyos han denostado bastante a Mauricio Macri, pero siguen ahí”, sostuvo.

Además, remarcó que el crecimiento del oficialismo se produjo sin un acuerdo formal entre ambos espacios. “La Libertad Avanza absorbió a algunas personas, pero sin hacer un acuerdo con el PRO”, concluyó. Las declaraciones de Durán Barba llegan en un momento de reconfiguración dentro del espacio opositor, luego de la incorporación de dirigentes del PRO al Gobierno nacional, entre ellos Diego Santilli, quien recientemente asumió como jefe de Gabinete de Milei.