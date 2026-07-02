“Hizo todo lo posible para que la Jefatura de Gabinete pierda credibilidad”: Germán Martínez cruzó a Manuel Adorni

El diputado nacional por la provincia de Santa Fe Germán Martínez (Unión por la Patria) cruzó fuertemente a Manuel Adorni tras su salida como jefe de Gabinete de Ministros y cuestionó su desempeño en el cargo. Sostuvo que su gestión afectó la credibilidad de la Jefatura de Gabinete, generó pérdida de confianza institucional y no estuvo a la altura de las tareas administrativas requeridas.

“Adorni no solamente le complicó la vida al presidente Javier Milei sino que además hizo todo lo posible para que la Jefatura de Gabinete pierda credibilidad. Los temas penales se discutirán en la Justicia pero nos preocupa la pérdida de confianza. No solo en él sino del ámbito institucional”, afirmó Martínez esta mañana en diálogo con el programa Total Normalidad por Futurock.

Duras críticas a Adorni y presión sobre el PRO y la UCR por el financiamiento universitario

En ese marco, el también presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados consideró que el ex jefe de Gabinete no estaba ni en las más mínimas condiciones de llevar adelante gestiones administrativas. Como, por ejemplo, las necesarias para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

“Hay que cuidar la institucionalidad de la Argentina. Que solo se hablara de Adorni ejerció una presión muy fuerte sobre el PRO y la Unión Cívica Radical. Ahora, Diego Santilli tiene que hacer las adecuaciones presupuestarias para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Habrá terminado el análisis del fenómeno Adorni cuando Santilli lo garantice”, remarcó.

Responsabilidad de gestión y fallo judicial sobre el financiamiento universitario

Por último, Martínez indicó que el jefe de Gabinete es el responsable de la administración del país. Y recordó que Diego Santilli como diputado nacional del PRO votó en contra del financiamiento universitario. Pero exigió que ahora, desde su rol de gobierno, debe garantizar su cumplimiento.

Estas declaraciones del legislador peronista se dieron luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara recientemente una medida cautelar que obliga al Gobierno Nacional a actualizar los salarios docentes y no docentes. Así como las becas estudiantiles, bajo los parámetros de la Ley de Financiamiento Universitario.