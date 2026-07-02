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“Hasta acá llegaste”: intimaron a Clara Muzzio por “promover el odio”

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El diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulón (Partido Socialista) intimó a la vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Clara Muzzio por “promover el odio” en declaraciones públicas vinculadas a la Educación Sexual Integral (ESI). A través de una carta documento y publicaciones en redes sociales, exigió que se retracte en un plazo de 72 horas o iniciará acciones judiciales.

“Basta de odio Muzzio. Hasta acá llegaste. Decís proteger a las infancias, pero hoy miles de pibes y pibas LGBT te escucharon y se sintieron un poco más solos, un poco más raros, un poco menos válidos. Cada palabra tuya les agrega peso a la mochila que ya cargan todos los días, en una sociedad que aún discrimina”, expresó Paulón en su cuenta de X.

Intimación por presunto discurso de odio y polémica por la ESI

En ese sentido, el legislador sostuvo que las declaraciones de la funcionaria porteña generan un impacto directo en las infancias y adolescencias LGBT, profundizando situaciones de discriminación y vulnerabilidad. Además, cuestionó el uso del cargo público para emitir expresiones que, según planteó, contradicen la normativa vigente en materia de derechos humanos.

“Como vicejefa de gobierno tenés obligaciones. No podés desde tu cargo promover el odio y desconocer las leyes vigentes”, afirmó.

A través de la carta documento, Paulón formalizó la intimación y exigió la rectificación de los dichos vertidos en una entrevista periodística. Donde la funcionaria habría calificado a la ESI como una “trampa mortal” y atribuido a la política educativa expresiones de alto contenido crítico hacia su implementación.

“Por eso te mandé una carta documento intimándote a que te retractes en 72 horas. Si no lo hacés, vamos a la denuncia penal. Por esos pibes. Por sus familias. Y por sus afectos”, señaló.

Argumentos legales y defensa de la Educación Sexual Integral

En el escrito legal, el diputado exigió además que los funcionarios públicos deben respetar la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Y que no es posible desvincular las opiniones personales del ejercicio del cargo cuando estas afectan a colectivos específicos.

Asimismo, remarcó que la Educación Sexual Integral permitió la detección de casos de abuso infantil y el acceso a herramientas de protección para niños, niñas y adolescentes. Cuestionando los argumentos que buscan desacreditar su implementación.

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