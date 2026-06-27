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Video: así fue el momento en el que el Tren de la Costa arrolló el auto de Ernestina Pais

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Desde la Municipalidad de San Isidro dieron a conocer las imágenes del terrible choque en el que la conductora murió.

En las últimas horas salieron a la luz las imágenes del trágico accidente en el que perdió la vida Ernestina Pais. Desde la Municipalidad de San Isidro dieron a conocer el video del momento en el que la conductora pasa por el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez.

La grabación muestra que el Honda Civic negro que conducía la periodista cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor.

De acuerdo los resultados del informe preliminar de la autopsia, la periodista murió a causa de “un traumatismo encefalocraneano grave“.

El momento en el que el Tren de la Costa impactó contra el auto en el que viajaba Ernestina Pais (Foto: Municipalidad de San Isidro)
El momento en el que el Tren de la Costa impactó contra el auto en el que viajaba Ernestina Pais (Foto: Municipalidad de San Isidro)

Según el documento al que tuvo acceso TN, la actriz sufrió un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia del impacto del Tren de la Costa contra su vehículo cuando cruzaba las vías. Los investigadores aguardaban el estudio definitivo para tener más precisiones.

Ernestina Pais circulaba con la licencia de conducir inhabiltada

En marzo de este año, la periodista había protagonizado otro accidente vial cuando chocó a un Alfa Romeo en Vicente López y se negó a hacer el test de alcoholemia. Su actitud derivó en una inhabilitación de la licencia de conducir.

Así quedó el auto de Ernestina Pais
Así quedó el auto de Ernestina Pais

Ernestina también tenía múltiples infracciones por exceso de velocidad con su Honda City: la cifra llega a los 2.500.000 de pesos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en provincia.

Qué dijeron los testigos del choque

Después de que el tren impactara contra el auto de Ernestina Pais, un vecino de la zona se acercó inmediatamente para intentar sacarla. En ese momento creyó que estaba inconsciente y que por eso no respondía, pero la autopsia finalmente confirmó que murió en el acto por el impacto.

Nosotros pensábamos que era un chico porque tenía la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara. No sabíamos que era ella. Yo estaba acá adentro y escuché el impacto. Fuimos corriendo a mirar a ver qué pasó, a ver si la podíamos ayudar o algo. No pudimos hacer nada porque no se podían abrir las puertas, estaban todas trabadas”, explicó el hombre en A24.

Habló un testigo que intentó rescatar a Ernestina Pais de su auto (Foto: Captura A24 - TN)
Habló un testigo que intentó rescatar a Ernestina Pais de su auto (Foto: Captura A24 – TN)

Carlos también aseguró que Ernestina no respondió a los llamados. “Le hablábamos, había una señora también que le gritaba y le preguntaba si estaba bien y nunca contestó”, detalló sobre esos minutos críticos, que según su testimonio ocurrieron entre las 19.20 y 19.25.

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