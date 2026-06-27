Connect with us

Hi, what are you looking for?

Espectáculos

Qué vieron en el teléfono de Ernestina Pais que quedó al costado de las vías del Tren de la Costa

Published

La periodista y actriz murió este viernes en un accidente camino a su trabajo.

Ernestina Pais murió este viernes y su círculo íntimo todavía sigue en shock por la tragedia. La actriz iba camino a su trabajo cuando cruzó con la barrera baja en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro, y el Tren de la Costa impactó de lleno contra su auto, un Honda City.

Tras contar la noticia al aire de su programa, Ángel De Brito también sumó algunos detalles posteriores de la tragedia, ya que varias personas se acercaron a ayudarla porque creyeron que estaba con vida.

El periodista generó impacto con un dato sobre el teléfono de la actriz. “Nos está contando la gente que está en el lugar que su celular quedó al costado del camino y que veían que estaba José María Muscari llamando desesperadamente porque Ernestina tenía función en Tigre”, comentó en LAM (América).

Ernestina Pais tenía función en Tigre con "El divorcio del año". (Foto: instagram/teatroninimarshall)
Ernestina Pais tenía función en Tigre con “El divorcio del año”. (Foto: instagram/teatroninimarshall)

Pais tenía que presentarse en el Teatro Niní Marshall, donde la esperaban Romina Gaetani, Rocío Igarzábal, Diego Ramos y Juan Palomino. Juntos llevaban adelante la exitosa obra El divorcio del año, que ya tenía varias fechas pactadas en varios puntos de la Argentina.

Mientras intentaba asimilar la noticia, Muscari la despidió en las redes con una foto que le sacó arriba del escenario. “Chau Ernes. Que seas feliz en tu eternidad. Así te despido, feliz y actuando”, escribió.

Así despidió José María Muscari a Ernestina Pais (Foto: captura Instagram/josemariamuscari)
Así despidió José María Muscari a Ernestina Pais (Foto: captura Instagram/josemariamuscari)

La muerte de Ernestina Pais

De acuerdo con el parte policial, la conductora manejaba un Honda Civic negro cuando intentó atravesar el cruce ferroviario. Las primeras actuaciones indican que el automóvil avanzó con la barrera baja y fue arrollado por el tren, que impactó de lleno sobre el lateral izquierdo del vehículo, correspondiente al lado del conductor.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, que ordenó la intervención de peritos para reconstruir la mecánica del accidente.

Así quedó el auto de Ernestina Pais. (Foto: TN)
Así quedó el auto de Ernestina Pais. (Foto: TN)

Entre las medidas previstas se encuentran el análisis del funcionamiento del paso a nivel, el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios que puedan aportar información sobre los instantes previos al impacto.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Economia

Provincia por provincia: cuánto tuvo que gastar una familia para hacer la compra del mes en el súper durante mayo

Los costos de llenar el carrito en el súper subieron hasta 5%, según un informe privado. Cuáles son las regiones más caras y más...

2 días ago

Mundo

Ola de calor en Europa: París prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública y España reporta más de 200 muertos

Las autoridades de la capital francesa advirtieron que los hospitales están al borde de la saturación. El jefe de policía de París advirtió este...

2 días ago

Politica

Rosa Petrovich, de Atech: “Llevamos perdido más del 35% del sueldo y el gobierno no llama a paritarias”

La secretaria general de Atech participó del segundo plenario provincial de trabajadores en Club Moraba. Denunció que el gobierno de Esdero dejó de aplicar...

5 días ago

Politica

JUDICIALES – Un fiscal había descartado la denuncia penal contra el juez Lineras; igual se avanza con su juicio político

El 17 de junio pasado, el fiscal de Sáenz Peña Marcelo Soto solicitó al Juzgado de Garantías que archive la denuncia penal que el...

5 días ago